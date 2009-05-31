قطع برق شهرستانهای بویراحمد و دنا هنگام پخش فیلم میرحسین موسوی

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، دقایقی پس از آغاز پخش فیلم مستند تبلیغاتی میرحسین موسوی از شبکه یک، برق قسمتهایی از این دو شهرستان و شهرهای یاسوج و سی سخت قطع شد و پس از اتمام فیلم به طور مجدد وصل شد.

این دومین بار است که برق این مناطق در هنگام پخش برنامه تبلیغاتی یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری قطع می شود.

پیش از این در هنگام برنامه انتخاباتی محسن رضایی نیز برق مناطقی از شهرستانهای بویراحمد و دنا قطع شده بود.

مسئولان شرکت برق استان بازهم اتصال در شبکه را عامل قطعی برق عنوان می کنند.

این در حالی است که قطع برق در هنگام پخش برنامه انتخاباتی این دو کاندیدا، باعث نارضایتی مردم استان شده است و آنان خواستار پخش مجدد برنامه های انتخاباتی این دو کاندیدای انتخابات دهم ریاست جمهوری از شبکه استانی هستند.