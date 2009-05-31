  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۲۴

بشیکتاش قهرمان سوپر لیگ ترکیه شد/ افتخاری دیگر برای دنیزلی

بشیکتاش قهرمان سوپر لیگ ترکیه شد/ افتخاری دیگر برای دنیزلی

تیم بشیکتاش در هفته پایانی مسابقات فوتبال سوپر لیگ باشگاه‌های ترکیه از سد دنیزلی اسپور گذشت و برای دوازدهمین بار عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته سی و چهارم و پایانی مسابقات فوتبال سوپر لیگ باشگاه‌های ترکیه شب گذشته هفت بازی برگزار شد که طی آن بشیکتاش چهارمین پیروزی پی در پی خود را کسب کرد و بر سکوی قهرمانی این مسابقات ایستاد.

شاگردان دنیزلی که در راه قهرمانی دو رقیب جدی به نام‌های سیواس اسپور و ترابوزان اسپور داشتند، در دیداری خارج از خانه مقابل دنیزلی اسپور با نتیجه 2 بریک به پیروزی رسیدند و با 71 امتیاز بر جام قهرمانی بوسه زدند. برای بشیکتاش در این بازی هولوسکو فیلیپ (27) و ابراهیم تورومان (63) گلزنی کردند و تک گل دنیزلی اسپور را نیز براگا در دقیقه 85 به ثمر رساند.

این نتیجه در حالی رقم خورد که رقبای اصلی بشیکتاش، سیواس اسپور و ترابوزان اسپور دیدارهای آخر خود را با شکست پشت سر گذاشته و رده‌های دوم و سوم جدول رده بندی را از آن خود کردند. سیواس اسپور در خانه گالاتاسرای با نتیجه 2 بریک تن به شکست داد و ترابوزان اسپور نیز با همین نتیجه مغلوب فنرباغچه شد.

بشیکتاش در فصل جاری علاوه بر دستیابی به عنوان قهرمانی سوپر لیگ باشگاه‌های ترکیه، جام حذفی باشگاه‌های این کشور را نیز بدست آورده است.

جدول رده بندی سوپر لیگ ترکیه:
1- بشیکتاش 71 امتیاز
2- سیواس اسپور 66 امتیاز
3- ترابوزان اسپور 65 امتیاز
4- فنرباغچه 61 امتیاز - تفاضل گل 24+
5- گالاتاسرای 61 امتیاز - تفاضل گل 18+
------------------------------------------
17- کوکالی اسپور 29 امتیاز
18- هاکتپه اسپور 22 امتیاز

کد مطلب 888312

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها