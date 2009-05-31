بشیکتاش قهرمان سوپر لیگ ترکیه شد/ افتخاری دیگر برای دنیزلی

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته سی و چهارم و پایانی مسابقات فوتبال سوپر لیگ باشگاههای ترکیه شب گذشته هفت بازی برگزار شد که طی آن بشیکتاش چهارمین پیروزی پی در پی خود را کسب کرد و بر سکوی قهرمانی این مسابقات ایستاد.
شاگردان دنیزلی که در راه قهرمانی دو رقیب جدی به نامهای سیواس اسپور و ترابوزان اسپور داشتند، در دیداری خارج از خانه مقابل دنیزلی اسپور با نتیجه 2 بریک به پیروزی رسیدند و با 71 امتیاز بر جام قهرمانی بوسه زدند. برای بشیکتاش در این بازی هولوسکو فیلیپ (27) و ابراهیم تورومان (63) گلزنی کردند و تک گل دنیزلی اسپور را نیز براگا در دقیقه 85 به ثمر رساند.
این نتیجه در حالی رقم خورد که رقبای اصلی بشیکتاش، سیواس اسپور و ترابوزان اسپور دیدارهای آخر خود را با شکست پشت سر گذاشته و ردههای دوم و سوم جدول رده بندی را از آن خود کردند. سیواس اسپور در خانه گالاتاسرای با نتیجه 2 بریک تن به شکست داد و ترابوزان اسپور نیز با همین نتیجه مغلوب فنرباغچه شد.
بشیکتاش در فصل جاری علاوه بر دستیابی به عنوان قهرمانی سوپر لیگ باشگاههای ترکیه، جام حذفی باشگاههای این کشور را نیز بدست آورده است.
جدول رده بندی سوپر لیگ ترکیه:
1- بشیکتاش 71 امتیاز
2- سیواس اسپور 66 امتیاز
3- ترابوزان اسپور 65 امتیاز
4- فنرباغچه 61 امتیاز - تفاضل گل 24+
5- گالاتاسرای 61 امتیاز - تفاضل گل 18+
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17- کوکالی اسپور 29 امتیاز
18- هاکتپه اسپور 22 امتیاز
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