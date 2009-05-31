واکسن سرطان پوست ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه تکزاس و مرکز تومورهای سیستم سلامت گوشن در ایندیانا نتایج مثبت آزمایش واکسن ضد ملانوما را در کنگره انجمن سرطان شناسی بالینی آمریکا در فلوریدا در حضور بیش از 30 هزار متخصص از تمام دنیا ارائه کردند.

این واکسن، رشد سلولهای بیمار پوست را در سرطان بدخیم و بسیار پیشرفته ملانوما متوقف می کند و متوسط عمر بیماران را در حدود پنج ماه افزایش می دهد.

براساس گزارش فوربس، این سلولها در حقیقت سلولهای T سیتوتوکسی ارگانیسم را فعال می کنند. این سلولها پاسخ ایمنی را کنترل می کنند و با کمک این واکسن در سطح غشای سلولی فعال شده و به دنبال سلولهای توموری گشته و آنها را نابود می کنند.

این واکسن در فاز سوم آزمایش بالینی روی 185 بیمار آزمایش شد. در این آزمایش بیماران به دو گروه تقسیم شدند و نتایج بهتر در بیمارانی به دست آمد که نسبت به گروهی که تنها "اینترلوکین 2" برای آنها تجویز شده بود، واکسن را همراه با اینترلوکین 2 دریافت کرده بودند.

آمارها نشان می دهد که در سال 2009 بیش از 69 هزار نفر در آمریکا به این سرطان مبتلا شده اند و سالانه 132 هزار مورد جدید در سطح جهانی به این بیماری کشنده مبتلا می شوند.