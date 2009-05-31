اولین جشنواره توت فرنگی در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اولین جشنواره استانی توت فرنگی ظهر دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان استان و تعدادی از کشاورزان و فعالان این عرصه در مجتمع فرهنگی فجر سنندج برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در ابتدای این جلسه اظهار داشت: این جشنواره در راستای ایجاد انگیزه در بین کشاورزان برای تولید بیشتر و بهتر توت فرنگی برگزار می شود.

ابراهیم حسن نژاد افزود: ترویج استفاده از ارقام جدید این محصول در بین کشاورزان و جلب توجه مسئولان استان در خصوص تولید توت فرنگی در کردستان از جمله دیگر اهداف برگزاری این جشنواره به شمار می رود.

وی عنوان کرد: همچنین در قالب این جشنواره از کشاورزان برتر و تولیدکنندگان نمونه توت فرنگی تجلیل و تقدیر شد.

در ادامه این جلسه استاندار کردستان نیز با اشاره به وضعیت تولیدات کشاورزی در استان عنوان کرد: در حال حاضر استان کردستان به دلیل شرایط ویژه جغرافیایی توانایی بسیار خوبی در زمینه تولید محصولات کشاورزی را داراست.

اسماعیل نجار افزود: تولید توت فرنگی فرصت بسیار خوبی برای توسعه اشتغال در استان به شمار می رود که در کنار این مهم می توان افزایش صنایع تبدیلی را نیز مورد توجه قرار داد.

وی افزود: امید است که با توسعه و تقویت زیرساختهای لازم بتوانیم میزان بهره مندی کشاورزان از سود محصولات کشاورزی را به نحو شایسته ای افزایش دهیم.

در ادامه این مراسم همچنین یکی از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی ارقام جدید توت فرنگی که دارای محصول بهتر و بازار پسندتری نیز است را در قالب یک کارگاه آموزشی معرفی و شیوه های مختلف بسته بندی این محصول را برای کشاورزان حاضر آموزش داد.

در حال حاضر بیش از 88 درصد از توت فرنگی کشور در استان کردستان تولید می شود.