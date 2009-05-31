سفر وزیر دفاع عراق به مصر برای بررسی راههای همکاری نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو عراقی "نوا"،"عبدالقادر العبیدی" با هدف بررسی چگونگی همکاری نظامی میان مصر و عراق وارد قاهره شد.
محمد العسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق در این باره گفت : عبیدی صبح امروز به دعوت رسمی دولت مصر وارد قاهره شد.
وی افزود : هدف از این سفر،بررسی راههای توسعه روابط و همکاری در زمینه نظامی است.
انتظار می رود وزیر دفاع عراق در اولین سفر رسمی خود به مصر با مقامهای دولتی در این کشور دیدار کند.
وزیر دفاع عراق امروز در اولین سفر رسمی خود به مصر برای بررسی راههای توسعه روابط به ویژه در زمینه نظامی وارد قاهره شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو عراقی "نوا"،"عبدالقادر العبیدی" با هدف بررسی چگونگی همکاری نظامی میان مصر و عراق وارد قاهره شد.
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