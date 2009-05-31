سفر وزیر دفاع عراق به مصر برای بررسی راههای همکاری نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو عراقی "نوا"،"عبدالقادر العبیدی" با هدف بررسی چگونگی همکاری نظامی میان مصر و عراق وارد قاهره شد.



محمد العسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق در این باره گفت : عبیدی صبح امروز به دعوت رسمی دولت مصر وارد قاهره شد.



وی افزود : هدف از این سفر،بررسی راههای توسعه روابط و همکاری در زمینه نظامی است.



انتظار می رود وزیر دفاع عراق در اولین سفر رسمی خود به مصر با مقامهای دولتی در این کشور دیدار کند.