نوشته هایی که بعد از 10 دقیقه تا یک روز از روی کاغذ محو می شوند!

به گزارش خبرگزاری مهر، با جستجوی عبارت auto vanishing ink pen (جوهر خودکار با قدرت پاک شدن خودکار) در گوگل می توان به نتایج متنوعی از این نوع محصولات دست یافت.

بیشتر این محصولات را شرکتهای چینی تولید می کنند و قیمت آنها از 64/1 دلار تا حدود 80 دلار می رسد. بسیاری از این خودکارها با عنوان "خودکار با جوهر جادویی" عرضه می شوند.

جوهر این خودکارها براساس کیفیت جوهر، قیمت خودکار و کارخانه تولیدکننده بین 10 دقیقه تا 4 روز پس از نوشته شدن روی کاغذ به طور خود به خود پاک می شوند.

به گزارش مهر، نمونه های گرانتر و شکیل تر آنها 24 ساعت پس از نوشته شدن پاک می شوند. این خودکارها کاملا شبیه به خودکارهای عادی بوده و امکان تشخیص آنها با خودکارهای معمولی بسیار دشوار است. به همین منظور فروشندگان این محصولات به کسانی که قصد امضای قرارداد و یا امضای چک را دارند توصیه می کنند که مراقب استفاده از این محصول باشند.

فناوری جوهر این خودکارها برای تولید تجاری از سال 2005 به ثبت رسیده است. همچنین در حدود دو سال قبل شرکت زیراکس خبر از ساخت چاپگری داد که مجهز به فناوری این نوع جوهر است. متنهایی که با این چاپگر چاپ می شوند پس از 24 ساعت به طور خودکار محو می شوند.

در حقیقت هدف از تولید این خودکارها و چاپگرها (علاوه بر جنبه سرگرمی) استفاده بهینه از کاغذ و حفط محیط زیست است. به طوری که نتایج تحقیقات نشان می دهد که 45 درصد از کاغذهایی که در ادارات چاپ و یا نوشته می شوند تنها یک بار مورد استفاده قرار می گیرند و پس از استفاده دور انداخته می شوند.