خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: کتاب "امام موسی صدر؛ گذارها و خاطره‌ها: ایران، نجف، لبنان" به اهتمام حسین شرف‌الدین و با ترجمه علی حجتی کرمانی و ویراستاری مهدی سرحدی توسط موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر به بازار آمده است.

شرف‌الدین پس از مقدمه‌ای که با عنوان "کنجکاوی" بر این کتاب نوشته، در بخش‌هایی با عناوین ده فرد شاخص، شجره طیبه، اصالت مهاجرت، سید صدرالدین و نسب مادری او، به زندگی امام موسی صدر پرداخته است.

در بخش ایران از این کتاب نیز، گفتگوهایی با سیدعلی صدر، سید محمد صادق طباطبایی، سید کاظم صدر،حجت الاسلام علی‌اکبر صادقی، حجت الاسلام علی حجتی کرمانی، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، آیت الله ناصر مکارم‌ شیرازی و ابراهیم یزدی منتشر شده است.

در بخش نجف اشرف این کتاب نیز مصاحبه‌هایی با آیت الله سیدمحمدباقرحکیم، آیت الله محمد مهدی شمس الدین و آیت الله سید محمد حسین فضل الله چاپ شده است.

بخش لبنان این کتاب نیز پس از شرح چگونگی ورود امام موسی صدر به لبنان، دغدغه‌ها و برنامه‌های او بازگو شده و با اشاره به تأسیس أفواج المقاومه اللبنانیه (امل)، دستاوردهای این جنبش و موضعگیری امام در قبال جنگ داخلی لبنان تحلیل شده است.

این کتاب در پایان به ربودن امام موسی صدر و انگیزه‌های سفر او به لیبی پرداخته و با ضمایمی تحت عناوین سفارش ماندگار و نغمة حیات و نیز یک نمایه پایان می‌یابد.