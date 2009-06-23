به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد مدیران دانشگاه بوفالو در ایالت نیویورک قصد دارند آثار سالوادور دالی را دو ماه در گالری اندرسن در معرض دید عموم قرار دهند. دالی این آثار را به عنوان هزینه درمان به ادموند کلاین پزشک متخصص پوست خود اهدا می‌کرد.

دکتر کلاین از سال 1972 به مدت حدود یک دهه پزشک شخصی نقاش مشهور اسپانیایی بود و دالی روی برخی از نقاشی‌های خود برای کلاین امضا می‌کرد. خانواده کلاین این آثار ارزشمند را در صندوق امانات بانک نگه می‌داشت و مارتا، همسر دکتر کلاین، تابستان گذشته پرده از وجود چنین نقاشی‌هایی برداشت.

دکتر کلاین سال 1999 حدود یک دهه بعد از سالوادور دالی درگذشت و همسر او قصد دارد نقاشی‌های به یادگار مانده را به فروش برساند. دالی سال 1904 با نام اصلی سالوادور دومینگو فیلیپه یاسینتو در ایالت کاتالونیا اسپانیا به دنیا آمد و در 84 سالگی در محل تولد خود از دنیا رفت.