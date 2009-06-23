به گزارش خبرنگار مهر در شاهین دژ، سرپرست معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در آیین برپایی این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه با حضور هنرمندان و صنعتگرانی از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، کرمان، اصفهان، یزد، قم، تهران، مازندران، گلستان و فارس اول تا دوازدهم تیر ماه سال جاری در شهرستان شاهین دژ ادامه دارد.

محمد عبدلی افزود: در این نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان و صنعتگران استانهای مختلف کشور در رشته های مشبک، منبت، معرق، ریزه کاری روی چوب، نقاشی روی سفال، سفالگری، گلیم،گبه، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، قلمکاری و خاتم کاری در 45 غرفه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی همچنین به مشارکت شرکت تعاونی کوچ ایل قشقایی در برگزاری این نمایشگاه اشاره کرد و بیان داشت: در این نمایشگاه علاوه بر تولیدات صنایع دستی بخشی از سوغاتی های استانهای شرکت کننده در این نمایشگاه عرضه می شود.

در این نمایشگاه که در محل ورزشگاه شهید شهرتی دایر شده است پنج غرفه نیز به ارائه آثار هنری و صنایع دستی هنرمندان آذربایجان غربی اختصاص یافته است.