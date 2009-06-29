برت فراگنر برنده جایزه ادبی بنیاد موقوفات افشار در سال 1388 شد

محمدتقی جنیدی مدیرعامل بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند ارزیابی آثار امسال این بنیاد برای اهدای جایزه‌ گفت: بنیاد ما دو کمیته علمی شامل کمیته کتاب و کمیته جایزه دارد که هیئت علمی اخیر امسال پرفسور برت فراگنر ایرانشناس و اسلام شناس اتریشی را به عنوان فرد برگزیده جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار انتخاب کرد.

وی دلیل این انتخاب را "آثار منتشر شده فراگنر و خدمات ارزنده‌ او درباره تاریخ و فرهنگ ایران" عنوان کرد و یادآور شد که اعضای هیئت علمی جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار به اتفاق آرا، فراگنر را برگزیده‌اند.

مدیرعامل بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار سپس به تاخیر در برگزاری این جایزه پرداخت و افزود: ما روز 30 خرداد را برای برگزاری جایزه تعیین و آماده بودیم و اعلام هم شده بود که در این روز جایزه را به فراگنر اهدا خواهیم کرد. همچنین از حدود 500 چهره فرهنگی برای حضور در این مراسم دعوت کرده بودیم که با کسالت ایشان (فراگنر)، مراسم هم لغو شد.

جنیدی با تاکید بر اینکه "جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار فقط و فقط در حضور برگزیده آن، برگزار خواهد شد" اضافه کرد: با توجه به کسالتی که دکتر فراگنر به آن مبتلا شد، مجبور شدیم جایزه را به زمان دیگری موکول کنیم و به احتمال زیاد زمان اهدای این جایزه اواخر تابستان یا اوایل پائیز خواهد بود.

پرفسور برت فراگنر ایرانشناس و اسلام‌شناس اتریشی در 1941 در وین به دنیا آمد. در 1959 دیپلم خود را گرفت و از 1960 تا 1964 در دانشگاه وین به تحصیل در رشته‌های ایران‌شناسی، اسلام‌شناسی، مطالعات عربی و ترکی، مردم‌شناسی اجتماعی و پژوهشهای اسلامی پرداخت. وی طی سال‌های 1964 تا 1965 به تهران آمد و در دانشگاه تهران به شاگردی نزد استادانی مانند جعفر محجوب، مجتبی مینوی، ذبیح‌الله صفا، ایرج افشار و منوچهر ستوده پرداخت.

عنوان تز دکتری فراگنر که آن را در سال 1970 از دانشگاه وین کسب کرد "تاریخ شهر همدان در شش سده نخستین هجری" بود. وی همچنین در سال 1977 درجه استادی 3 خود را از دانشگاه فرایبورگ دریافت کرد که عنوان رساله‌اش برای کسب این درجه "کتابهای خاطرات فارسی به عنوان منبعی برای اوایل تاریخ معاصر ایران" بود. پرفسور فراگنر تا کنون راهنمایی حدود 20 رساله فوق لیسانس و دکتری را به عهده داشته و از او تا کنون حدود 80 مقاله تحقیقی و شش کتاب منتشر شده است.

بنیاد موقوفات محمود افشار نیز مؤسسه‌ای است فرهنگی که در 1337 شمسی بر اساس وقف‌نامه دکتر محمود افشار ادیب و روزنامه نگار (متوفی آذر 1362) تاسیس شد. بر اساس ماده 25 این وقفنامه هدف بنیاد موقوفات محمود افشار، تألیف و چاپ کتابها و رساله‌هایی برای گسترش زبان فارسی، تحکیم وحدت ملی و پیشرفت کشور است.

اهدای جایزه‌ای با عنوان "جایزه تاریخی و ادبی دکتر محمود افشار برای زبان فارسی و وحدت ملی ایران" به شخصی که دارای آثار شعری یا نثری برجسته یا تحقیقات ارزشمند باشد و کاملاً با مقاصد واقف مطابقت داشته باشد، تعلق می گیرد و اهدای آن از سال 68 آغاز شده و تا به حال به دانشمندان ایرانی و خارجی مانند نذیر احمد (هند)، غلامحسین یوسفی (ایران)، امین عبدالمجید بدوی (مصر)، محمد دبیرسیاقی (ایران)، ظهورالدین احمد (پاکستان)، جان هون‌نین (چین)، کمال عینی (تاجیکستان)، نجیب مایل هروی (افغانستان)، شارل هانری دوفوشه‌کور (فرانسه)، هانس دوبرین (هلند) و منوچهر ستوده (ایران) اعطا شده است.