تغییر چارت وزارت بهداشت در دولت دهم/ کاهش معاونتهای وزارت بهداشت

دکتر رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ابتدای کار دولت دهم هشت معاونت موجود در وزارت بهداشت به پنج معاونت تقلیل پیدا می کند و این کار به طور قطعی انجام می شود اما جزئیات آن پس از مشخص شدن طرح ادغام وزارتخانه ها اعلام خواهد شد.

وی اضافه کرد: شکل نهایی ساختار تشکیلاتی وزارت بهداشت در انتظار طرح ادغام وزارتخانه ها که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، قرار دارد.

حافظی اضافه کرد: ما در انتظاریم که پس از تصویب طرح ادغام وزارتخانه ها در مجلس آیا وظایفی به وزارت بهداشت اضافه می شود و یا بخشی از این وظایف به وزارتخانه دیگری محول می شود یا خیر.

معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت یادآور شد: پس از اینکه تکلیف مشخص شود ادغام حوزه معاونین ستاد وزارت بهداشت نیز انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، در حال حاضر وزارت بهداشت دارای معاونتهایی از جمله آموزشی، تحقیقات و فناوری، توسعه مدیریت و منابع، سلامت، غذا و دارو، هماهنگی، دانشجویی و امور فرهنگی و قائم مقام وزیر در مرکز مدیریت و هماهنگی امور بازرگانی است.

همچنین صندوق رفاه دانشجویان، اداره کل تجهیزات پزشکی، مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، اداره کل همکاری های بین الملل، هیئت مرکزی گزینش، دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، اداره کل روابط عمومی، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و دفتر کارآفرینی نیز از دیگر حوزه های خارج از معاونت های مربوطه هستند.

علی اصغر یوسف ‌نژاد سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش از این در گفتگو با مهر اعلام کرده بود: با طرح دولت کارآمد و بهره ‌ور، وزارتخانه‌های دولت به 16 وزارتخانه تقلیل می‌یابد. بر اساس این طرح وزارتخانه های "آموزش و پرورش" و "علوم، تحقیقات و فناوری" با هم ادغام و وزارت "آموزش و پرورش و عالی" ایجاد می شود که معاونت آموزشی وزارت بهداشت در حوره تحصیلات عالی و آموزش پزشکی با تمامی امکانات و پرسنل به این وزارتخانه منتقل می‌شود. همچنین وزارت "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" با وزارت "رفاه و تامین اجتماعی" ادغام و وزارت "رفاه و سلامت" تاسیس می‌شود.