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۱۵ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۲

اختصاصی مهر/

تغییر چارت وزارت بهداشت در دولت دهم/ کاهش معاونتهای وزارت بهداشت

تغییر چارت وزارت بهداشت در دولت دهم/ کاهش معاونتهای وزارت بهداشت

معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تغییر چارت این وزارتخانه در دولت دهم خبر داد و گفت: مطالعات طرح کاهش معاونتها به طور کامل انجام شده که بر اساس آن تعداد معاونتهای وزارت بهداشت از هشت معاونت به پنج معاونت کاهش می یابد.

دکتر رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ابتدای کار دولت دهم هشت معاونت موجود در وزارت بهداشت به پنج معاونت تقلیل پیدا می کند و این کار به طور قطعی انجام می شود اما جزئیات آن پس از مشخص شدن طرح ادغام وزارتخانه ها اعلام خواهد شد.

وی اضافه کرد: شکل نهایی ساختار تشکیلاتی وزارت بهداشت در انتظار طرح ادغام وزارتخانه ها که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، قرار دارد.

حافظی اضافه کرد: ما در انتظاریم که پس از تصویب طرح ادغام وزارتخانه ها در مجلس آیا وظایفی به وزارت بهداشت اضافه می شود و یا بخشی از این وظایف به وزارتخانه دیگری محول می شود یا خیر.

معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت یادآور شد: پس از اینکه تکلیف مشخص شود ادغام حوزه معاونین ستاد وزارت بهداشت نیز انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، در حال حاضر وزارت بهداشت دارای معاونتهایی از جمله آموزشی، تحقیقات و فناوری، توسعه مدیریت و منابع، سلامت، غذا و دارو، هماهنگی، دانشجویی و امور فرهنگی و قائم مقام وزیر در مرکز مدیریت و هماهنگی امور بازرگانی است.

همچنین صندوق رفاه دانشجویان، اداره کل تجهیزات پزشکی، مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، اداره کل همکاری های بین الملل، هیئت مرکزی گزینش، دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، اداره کل روابط عمومی، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و دفتر کارآفرینی نیز از دیگر حوزه های خارج از معاونت های مربوطه هستند.

علی اصغر یوسف ‌نژاد سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش از این در گفتگو با مهر اعلام کرده بود: با طرح دولت کارآمد و بهره ‌ور، وزارتخانه‌های دولت به 16 وزارتخانه تقلیل می‌یابد. بر اساس این طرح وزارتخانه های "آموزش و پرورش" و "علوم، تحقیقات و فناوری" با هم ادغام و وزارت "آموزش و پرورش و عالی" ایجاد می شود که معاونت آموزشی وزارت بهداشت در حوره تحصیلات عالی و آموزش پزشکی با تمامی امکانات و پرسنل به این وزارتخانه منتقل می‌شود. همچنین وزارت "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" با وزارت "رفاه و تامین اجتماعی" ادغام و وزارت "رفاه و سلامت" تاسیس می‌شود.

کد مطلب 907987

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