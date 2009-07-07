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۱۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۳

کلیات طرح اجرای میدان عتیق به تایید سازمان میراث فرهنگی رسید

کلیات طرح اجرای میدان عتیق به تایید سازمان میراث فرهنگی رسید

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: کلیات طرح اجرای میدان عتیق اصفهان به تایید سازمان میراث فرهنگی رسیده است.

مهرداد کیهان فر در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: سازمان میراث فرهنگی با توجه به اینکه اجرای این طرح از نظر ساختاری در بافت تاریخی صورت گرفته، بر مراحل تهیه طرح و اجرای میدان عتیق نظارت دارد.

وی اظهار داشت: در این طرح مقرر شد، در اجرای طرح میدان عتیق چنانچه در حفاری ها به آثار باستانی برخورد شد، کار متوقف و سازمان میراث اقدامات باستان شناسی خود را انجام دهد و به وظایف قانونی خود عمل کند.

کیهان فر افزود: همچنین شهرداری بر اساس ماده 102 قانون شهرداریها موظف است در هر حفاری در صورتی که به آثار باستانی بر خورد کند، نسبت به توقف عملیات اقدام و موارد را به سازمان میراث فرهنگی گزارش دهد.

وی در زمینه عبور مترو از کنار مسجد جامع اصفهان گفت: تا کنون هیچ مکاتبه ای در این خصوص صورت نگرفته و سازمان میراث فرهنگی انتظار دارد قبل از هرگونه اقدامی در این محل و به وجود آمدن مواردی همچون مسائل عبور مترو از چهار باغ عباسی و سی و سه پل تمامی اقدامات قانونی انجام شود.

کیهان فر خاطرنشان کرد: در این راستا باید اگر نیاز به مشاور داخلی و خارجی برای مطالعات و بررسی است، به سرعت از نظرات آنان استفاده شود.

کد مطلب 908253

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