طرح توسعه فرودگاه همدان 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

تیمور امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این طرحها شامل تطویل باند فرودگاه به میزان ۳۰۰ متر، ساخت پایانه ویژه زوار بیت الله الحرام، ساختمان ایمنی زمینی، نصب پست برق اضطراری و بهسازی عوامل پروازی است که با ۱۱۰ میلیارد ریال اجرا می شوند .

وی گفت: فرودگاه همدان به طور میانگین ماهانه 600 مسافر را جابجا می کند و میزان استقبال شهروندان همدانی از مسافرت با هواپیما افزایش یافته است .

وی اظهار داشت: با گسترش باند، فرودگاه همدان تا دو سال آینده این قابلیت را خواهد داشت که پذیرای هواپیماهای متوسط ۳۰۰ باشد و با این کار فرودگاه همدان در زمره ۱۵ فرودگاه برتر کشور قرار خواهد گرفت .

امیری در ادامه افزود: با توجه به وجود زیرساختهای مناسب در بخش گردشگری و برخورداری از میراث تاریخی و فرهنگی ارزشمند، فرودگاه همدان در صورت توسعه به یکی از فرودگاه های بین المللی برای پذیرایی سیل عظیم گردشگران داخلی و خارجی تبدیل خواهد شد .

مدیر فرودگاه همدان عنوان کرد: مدیریت فرودگاه با توجه به ضرورت موجود از هرگونه تقاضایی در افزایش پروازها با خرید هواپیما استقبال می کند .

امیری با بیان اینکه فرودگاه همدان با طرحهای توسعه ای که در دست دارد تا پایان برنامه چهارم توسعه در منطقه غرب کشور تبدیل به فرودگاه ممتاز خواهد شد، اضافه کرد: امیدواریم با طرحهای در دست انجام در یک سال آینده و با بهره برداری پایانه ویژه زوار بیت الله الحرام، شاهد رونق در تعداد مسافران باشیم .