اعطای 50 میلیون تومان وام به اعضای اتحادیه ناشران

سیدمحمدعلی مرعشی رئیس هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت‌های این صندوق گفت: ما از سال گذشته تا کنون توانسته‌ایم 60 میلون تومان اعتبار از اعضای اتحادیه ناشران جذب کنیم که از این مبلغ 50 میلون تومان به پرسنل شاغل و تحت اداره اعضاء وام بدون بهره و بدون کارمزد داده‌ایم.

وی افزود: البته در نظر داشتیم برای این اعضا حساب جاری باز کنیم که با توجه به عدم استقبال آنها این کار صورت نگرفت.

مرعشی همچنین شایعه تاسیس بانک خصوصی توسط این اتحادیه را رد کرد و گفت: این اقدام گرچه می‌تواند مفید باشد نیاز به مجوز از بانک مرکزی دارد و تا جایی که من اطلاع دارم چنین کاری انجام نشده است.

صندوق قرض الحسنه اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با هدف حل مشکلات اقتصادی و نیازمندی‌های کارکنان این صنف تاسیس شده و اساسنامه آن در چهار فصل، 36 ماده و پنج تبصره تنظیم شد. گشودن دفترچه پس انداز و حساب جاری برای ناشران و وصول چک‌های بانکی ناشران بدون کارمزد از جمله اقدامات پیش بینی شده برای فعالیت های این صندوق بود.

اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در حال حاضر بیش از هزار نفر عضو حقیقی و حقوقی دارد.