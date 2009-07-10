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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۲

تولید شیشه های شفاف با استفاده از نانو کامپوزیتها در کشور

تولید شیشه های شفاف با استفاده از نانو کامپوزیتها در کشور

محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران موفق به سنتز پوششهای نانو کامپوزیتی روی شیشه شدند که این پوششها آب دوست هستند و می‌توانند با کاهش زاویه تماس بین آب و شیشه شفافیت شیشه ها را افزایش دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ارشاد لنگرودی مجری طرح تهیه پوششهای هیبریدی نانو کامپوزیتی آب دوست از طریق فرآیند سل- ژل و بررسی تاثیر اثر یک جز دو عاملی (آمینو اتیل آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان) در حضور عوامل فعال کننده سطحی بر مورفولوژی، اندازه ذرات و شفافیت پوششهای حاصل را از اهداف انجام این پژوهش ذکر کرد.

وی افزود: از این پوششها می توان روی شیشه های داخل خودرو، آینه های بغل، کاسه چراغ خودرو، شیشه های ساختمانها،  آینه های حمام، روکش پلاستیکی شفاف نگهداری مواد غذایی نظیر گوشت و سبزیجات استفاده کرد.

لنگرودی به جزئیات این پژوهش اشاره کرد و اظهار داشت: در این کار تحقیقاتی، پوششهای هیبریدی نانو کامپوزیتی آب دوست از طریق فر‌ایند سل- ژل سنتز شدند. برای این منظور پیش سازه های سیلان دار در دمای معین تحت شرایط اسیدی و همزدن، "آبکافت" شد سپس محلول در دمای محیط سرد شد و اتیلن دی آمین به آن اضافه شد تا سل شفاف در دمای محیط به دست آید. در ادامه آمینو اتیل آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان و سپس عامل فعال کننده سطح به آن اضافه و روی شیشه های تمیز پوشش داده و عملیات شناسایی و آزمون های فیزیکی و مکانیکی انجام شد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با اشاره به بررسیهای انجام شده در زمینه اثر عوامل شیمیایی و فیزیکی در ترکیب پوشش ادامه داد: بررسیها نشان داد که این ترکیبات موجب تشکیل پوشش یکنواخت بر روی شیشه می شود که با کاهش زاویه تماس بین آب و شیشه و افزایش خاصیت آب دوستی، شفافیت شیشه را افزایش می دهند. همچنین این عوامل پوشش دهی می تواند توزیع اندازه ذرات یکنواخت تری را روی سطح ایجاد کند‌.

کد مطلب 909147

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