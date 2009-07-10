تولید شیشه های شفاف با استفاده از نانو کامپوزیتها در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ارشاد لنگرودی مجری طرح تهیه پوششهای هیبریدی نانو کامپوزیتی آب دوست از طریق فرآیند سل- ژل و بررسی تاثیر اثر یک جز دو عاملی (آمینو اتیل آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان) در حضور عوامل فعال کننده سطحی بر مورفولوژی، اندازه ذرات و شفافیت پوششهای حاصل را از اهداف انجام این پژوهش ذکر کرد.

وی افزود: از این پوششها می توان روی شیشه های داخل خودرو، آینه های بغل، کاسه چراغ خودرو، شیشه های ساختمانها، آینه های حمام، روکش پلاستیکی شفاف نگهداری مواد غذایی نظیر گوشت و سبزیجات استفاده کرد.

لنگرودی به جزئیات این پژوهش اشاره کرد و اظهار داشت: در این کار تحقیقاتی، پوششهای هیبریدی نانو کامپوزیتی آب دوست از طریق فر‌ایند سل- ژل سنتز شدند. برای این منظور پیش سازه های سیلان دار در دمای معین تحت شرایط اسیدی و همزدن، "آبکافت" شد سپس محلول در دمای محیط سرد شد و اتیلن دی آمین به آن اضافه شد تا سل شفاف در دمای محیط به دست آید. در ادامه آمینو اتیل آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان و سپس عامل فعال کننده سطح به آن اضافه و روی شیشه های تمیز پوشش داده و عملیات شناسایی و آزمون های فیزیکی و مکانیکی انجام شد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با اشاره به بررسیهای انجام شده در زمینه اثر عوامل شیمیایی و فیزیکی در ترکیب پوشش ادامه داد: بررسیها نشان داد که این ترکیبات موجب تشکیل پوشش یکنواخت بر روی شیشه می شود که با کاهش زاویه تماس بین آب و شیشه و افزایش خاصیت آب دوستی، شفافیت شیشه را افزایش می دهند. همچنین این عوامل پوشش دهی می تواند توزیع اندازه ذرات یکنواخت تری را روی سطح ایجاد کند‌.