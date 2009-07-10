آذریزدی موی خود را سپید کرد تا ادبیات کودک ایران سپید روی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه انجمن نویسندگان کودک و نوجوان آمده است: مهدی آذر یزدی از پیشکسوتان ادبیات کودک ایران، عمر خود را در تنهایی و انزوا به خدمت بی دریغ و بی چشمداشت ادبیات کودک اختصاص داد.

در ادامه این بیانیه چنین آمده است: او به عنوان یکی از پیشگامان راهگشای ادبیات کودک ایران با سخت کوشی و اندوخته فردی و تجربه گرانبار، کار بازنویسی و راه بازآفرینی از متون ادبی کهن را با نثری روان و خوش خوان برای نویسندگان نسل بعدی گشود و موی در این راه سپید کرد تا ادبیات کودک ایران سپید روی و سر بلند باشد.

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در بیانیه خود، ضمن تسلیت درگذشت استاد مهدی آذریزدی یادآور شده است: او با بازنگاری خلاق و آثار متعدد تا کنون بیش از چهار دهه لذت خواندن را به کودکان ایران چشانده و از همین روی بی گمان نام او به عنوان یکی از تثبیت کنندگان نهاد ادبیات کودک و عضو پیشکسوت انجمن نویسندگان بر تارک تاریخ ایران خواهد درخشید.

مهدی آذریزدی نویسنده پیشکسوت ادبیات کودک صبح دیروز پنجشنبه درگذشت.