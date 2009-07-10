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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۷

بیانیه انجمن نویسندگان کودک/

آذریزدی موی خود را سپید کرد تا ادبیات کودک ایران سپید روی باشد

آذریزدی موی خود را سپید کرد تا ادبیات کودک ایران سپید روی باشد

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در بیانیه‌ای به مناسبت درگذشت مهدی آذریزدی از وی به عنوان نویسنده‌ای که "موی خود را سپید کرد تا ادبیات کودک ایران سپید روی باشد" یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه انجمن نویسندگان کودک و نوجوان آمده است: مهدی آذر یزدی از پیشکسوتان ادبیات کودک ایران، عمر خود را در تنهایی و انزوا به خدمت بی دریغ و بی چشمداشت ادبیات کودک اختصاص داد.

در ادامه این بیانیه چنین آمده است: او به عنوان یکی از پیشگامان راهگشای ادبیات کودک ایران با سخت کوشی و اندوخته فردی و تجربه گرانبار، کار بازنویسی و راه بازآفرینی از متون ادبی کهن را با نثری روان و خوش خوان برای نویسندگان نسل بعدی گشود و موی در این راه سپید کرد تا ادبیات کودک ایران سپید روی و سر بلند باشد.

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در بیانیه خود، ضمن تسلیت درگذشت استاد مهدی آذریزدی یادآور شده است: او با بازنگاری خلاق و آثار متعدد تا کنون بیش از چهار دهه لذت خواندن را به کودکان ایران چشانده و از همین روی بی گمان نام او به عنوان یکی از تثبیت کنندگان نهاد ادبیات کودک و عضو پیشکسوت انجمن نویسندگان بر تارک تاریخ ایران خواهد درخشید.

مهدی آذریزدی نویسنده پیشکسوت ادبیات کودک صبح دیروز پنجشنبه درگذشت.

کد مطلب 909289

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