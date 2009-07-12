زمان برگزاری هفتمین جشنواره فیلم بانگوک مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد در جشنواره امسال بانگوک حدود 80 فیلم بلند سینمایی از چهار گوشه جهان به نمایش درمی‌آید و فیلم‌ها دو بخش مسابقه بین‌المللی با هم رقابت می‌کنند. یک بخش رقابتی به فیلم‌های اول و دوم اختصاص دارد و در بخش دیگر فیلم‌هایی از منطقه آسیای جنوب شرقی به نمایش درخواهد آمد.

همزمان با برپایی جشنواره، چند سمینار و کارگاه فیلمسازی هم برگزار می‌شود. امسال آخرین دوره‌ای است که جشنواره فیلم بانگوک با همکاری اداره گردشگری تایلند و فدراسیون انجمن ملی فیلم این کشور برپا خواهد شد. جاروک کالجاروک رئیس فدراسیون و مدیر جشنواره است و بر تمام رویدادهای مربوط به آن نظارت دارد.

مدیریت هنری جشنواره فیلم بانگوک بر عهده اتحادیه کارگردانان سینمای تایلند به ریاست یانگوت توگونگتون است و پیمپاکا توویرا و مای مکساوان هم مدیران دفتر برنامه‌ریزی این رویداد سینمایی هستند. پارسال فیلم سینمایی "آن سه" ساخته نقی نعمتی جایزه ویژه داوران ششمین جشنواره فیلم بانگوک را از آن خود کرد و فیلم کلمبیایی PVC-1 برنده جایزه بزرگ شد.