ممنوعیت اعزام سالمندان به عمره به سازمان حج ابلاغ نشده است

یک مسئول در سازمان حج و زیارت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: پیگیریهای لازم در ارتباط با ممنوعیت اعزام سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی به عمره صورت گرفت اما تا کنون هیج مطلبی در این خصوص به سازمان حج ابلاغ نشده است.

دکتر لنکرانی وزیر بهداشت چندی پیش از ممنوعیت اعزام سالمندان ، کودکان ، زنان باردار و بیماران قلبی به حج عمره به منظور پیشگیری از آنفلوانزای نوع A خبر داد.

وزیر بهداشت با اعلام اینکه برخی از کشورهای مسلمان اعزام زائران به حج عمره را به علت شیوع نسبی آنفلوانزای نوع A در عربستان، ممنوع کرده اند عنوان کرد : برنامه فعلی کشور ما در اعزام حجاج فقط محدودیت در اعزام گروههای در معرض خطر است و اگر این شرایط تشدید شود و ممنوعیت افراد دیگری نیز به این جمع افزوده شود، متعاقباً اعلام خواهد شد .

به گفته نصیری ابلاغیه در مورد ممنوعیت اعزام سالمندان و بیماران قلبی به عمره مفرده باید از سوی وزارت حج عربستان و یا وزارت بهداشت کشورمان به ما ارسال شود که هیچ موردی تا این لحظه اعلام نشده است .

مدیر کل روابط عمومی سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه هیچ تغییری در برنامه های سازمان حج صورت نمی گیرد، تاکید کرد: همانند سابق به برنامه های خود ادامه خواهیم داد و اعزام زائران به عمره همانند سابق انجام می شود.