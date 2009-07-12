13 میلیارد ریال دام از زنجان به خارج از کشور صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدرشید کرمی بعداز ظهر یکشنبه در کارگروه کشاورزی استان زنجان افزود: در سه ماهه اول سال 88، دام و مواد خام دامی از قبیل روده سورت شده گوسفندی و گاوی، آسیل گاوی و گوسفندی به ارزش بیش از 13 میلیارد و 789 میلیون ریال تحت نظارت بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان زنجان به کشورهای اوکراین، عراق، آذربایجان و عربستان صادر شد.

وی ادامه داد: شبکه دامپزشکی شهرستان خرمدره با همکاری کلیه کارکنان با ارج نهادن به امر مهم تکریم ارباب رجوع و با عملکرد صحیح خود در بین اقشار مختلف جامعه به خصوص قشر دامدار، توانست در بین کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان رتبه برتر سنجش رضایت ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات دستگاه های اجرایی را در سال 1387 کسب کند.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: تنها مرجع صادر کننده مجوز صادرات دام و فراورده های دامی در استانها، اداره کل دامپزشکی است.

کرمی به استمرار بازدید ماموران دامپزشکی از کشتارگاه ها، سردخانه‌ ها، مراکز عرضه مواد غذایی و قصابی ‌ها اشاره کرد و گفت: سال گذشته با انجام 13هزار مورد بازدید، بیش از هفت هزار کیلوگرم فرآورده ‌های خام دامی از قبیل گوشت سفید و قرمز و آلایشهای دامی آلوده و غیر قابل مصرف کشف، ضبط و معدوم شد.

وی افزود: در حال حاضر در سطح استان پنج کشتارگاه طیور فعال، فراورده های خود را به صورت بهداشتی بسته بندی می کنند.

مدیرکل سازمان دامپزشکی استان زنجان گفت: در حال حاضر 12 کشتارگاه دام و طیور در این استان تحت نظارت کامل دامپزشکی فعال هستند.

کرمی اظهار داشت: از 12 کشتارگاه موجود دام و طیور در استان، پنج کشتارگاه ویژه طیور و هفت کشتارگاه ویژه دام است که از این تعداد یک واحد کشتارگاه به صورت نیمه صنعتی و شش کشتارگاه دیگر به صورت سنتی اداره می شود.