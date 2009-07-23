سخنرانی آیت الله مکارم شیرازی در حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله مکارم شیرازی از مراجع معظم تقلید که از 23 تیرماه سال جاری به مشهد مقدس مشرف شده اند همه روزه نماز جماعت مغرب و عشاء را در صحن جامع رضوی حرم مطهر اقامه می نمایند.

تشرف همه ساله آیت الله مکارم شیرازی در تابستان به مشهد مقدس مورد استقبال گسترده زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) قرار گرفته است.

دعای پرفیض کمیل هم امشب در حرم مطهر توسط غلامرضازاده مداح اهل بیت عصمت و طهارت(ع) قرائت خواهد شد و حجت الاسلام رستگاری دعای ندبه این هفته را فردا همزمان با طلوع آفتاب در صحن جامع رضوی قرائت می کند.

