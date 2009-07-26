  1. جامعه
معاون ترافیک شهرداری تهران

روانی ترافیک مهرماه وابسته به همکاری شهروندان تهرانی است

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: روانی ترافیک در مهرماه وابسته به همکاری شهروندان تهرانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر هاشمی تشکری افزود:  یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش ترافیک مهرماه این است که شهروندان تهرانی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند و تا حد ممکن از آوردن خودروهای شخصی به سطح شهر و سفرهای غیرضروری به خصوص در ساعات اوج ترافیک خودداری کنند.

وی همچنین از تشکیل ستاد مهر رمضان از 18 مرداد به منظور مدیریت ترافیک پایتخت خبر داد و اظهارداشت: این ستاد به منظور استقبال از ماه مبارک رمضان و سال تحصیلی جدید  تشکیل می شود.
 
وی خاطرنشان کرد:  با توجه به آنکه پیش بینی می شود از نیمه دوم شهریورماه تعداد سفرهای شهری و در پی آن ترافیک شهر تهران افزایش یابد، به همین دلیل طبق روال سال های گذشته معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اقدام به تشکیل ستاد مهر رمضان کرده است .

وی تصریح کرد : ستاد مهر رمضان با حضور دستگاه های مرتبط با مدیریت شهری مانند راهنمایی و رانندگی، آموزش و پرورش، معاونت خدمات شهری، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، آتش نشانی و اورژانس وهمچنین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،  شرکت مترو تهران و معاونین ترافیکی مناطق 22 گانه شهر تهران برگزار و از 18 مرداد جلسات این ستاد در معاونت حمل و نقل و ترافیک تشکیل خواهد شد .

تشکری هاشمی ادامه داد: این ستاد با هدف ایجاد هماهنگی های لازم جهت ارایه خدمات مناسب در نیمه دوم شهریور و نیمه اول مهرماه فعالیت خواهد کرد.

به گفته وی، بر اساس رویکردهای اصلی ستاد مهر رمضان، پیش از آغاز مهرماه تجهیزات حمل و نقل عمومی با حداکثر توان آماده خدمات رسانی خواهد شد .

وی بیان داشت: موانعی که در سطح معابر وجود دارد و سبب کند شدن حرکت خودروها هستند از سر راه برداشته خواهد شد و ارتقای ایمنی معابر به خصوص ایمن سازی اطراف مدارس در دستور کار قرار می گیرد تا با شروع ماه رمضان و آغاز سال تحصیلی جدید با کمترین مشکل مواجه باشیم ، شهروندان تهرانی سفرهایی ایمن داشته باشند و ترافیک در همه نقاط شهر در حد قابل تحمل باشد .

وی تاکید کرد: همچنین با آموزش و پرورش در مورد عملکرد سرویس مدارس هماهنگی های لازم صورت خواهد گرفت تا از روز اول سال تحصیلی سرویس های مدارس فعالیت خود را آغاز کنند و والدین مجبور نشوند فرزندانشان را به مدرسه برسانند و بر تعداد سفرهای غیر ضروری افزوده شود.

معاون ترافیک شهرداری تهران همچنین از آمادگی 100 درصد مرکز کنترل ترافیک در این ایام خبرداد و اظهار کرد: مرکز کنترل ترافیک با تمام امکانات و توان در این ایام فعال خواهد بود و نیروهای اوژانس و نیروی انتظامی در مرکز کنترل ترافیک مستقر می شوند تا در صورت وقوع حادثه ای در کوتاه ترین زمان نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شوند.

