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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۳۳

شریفی تاکید کرد:

الزام شهرداریها به مناسب سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولان

الزام شهرداریها به مناسب سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولان

معاون امور مناطق شهرداری تهران در بخشنامه ای که شهرداران مناطق 22 گانه ابلاغ شده است تاکید کرد: تمامی مناطق تا پایان دی ماه سال جاری نسبت به مناسب سازی تمامی بوستانها، معابر عمومی، پیاده راه ها ، پیاده روها و بانکها برای استفاده جانبازان و معلولان اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عیسی شریفی در این بخش نامه با اشاره به مفاد ماده 30 برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مبنی بر مناسب سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولان جسمی، حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پایان برنامه مذکور، از شهرداران مناطق 22 گانه خواسته است تا با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص مناسب سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولان جسمی و حرکتی ، تا پایان دی ماه جاری نسبت به مناسب سازی کلیه بوستان ها ، معابر عمومی ، پیاده راه ها ، پیاده روها و بانک ها ضمن رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعمل های مربوطه اقدام کنند.

تجهیز تمامی ساختمانهای شهرداری (ستادی، مناطق و نواحی و...) به شرایط مناسب سازی جهت دسترسی ایمن جانبازان و کم توانان جسمی و حرکتی نیز در اولویت اجرا ، مشمول این بخش نامه خواهد بود.

کد مطلب 918816

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