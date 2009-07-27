مطهری در گفتگو با مهر: احمدی نژاد به خود مسلط باشد / برکناری وزرا به خاطر مشایی قبح دارد

دکتر علی مطهری، نماینده مردم تهران در خانه ملت در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تعجب از اقدام اخیر محمود احمدی نژاد در برکناری برخی وزرای کابینه اظهار داشت: این اقدام آقای احمدی نژاد حرکتی غیرمعمول بوده است.

وی با اشاره به تاکیدات قانونی در خصوص لزوم اخذ رای اعتماد مجدد کابینه در صورت تغییر نیمی از اعضای آن تصریح کرد: با توجه به اینکه طبق قانون اساسی تعداد وزرایی که تغییر کرده اند بیش از نصف اعضای کابینه را شامل می شود ، دولت از رسمیت افتاده و بنابراین ما تا زمان برگزاری جلسه رای اعتماد به وزرای دولت دهم دولتی نخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر در اصل 136 قانون اساسی آمده است: « رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.»

مطهری ادامه داد: اینکه انجام چنین حرکتی از سوی آقای احمدی نژاد چه ضرورتی داشته برای من قابل درک نیست و گویی که ایشان در وارد کردن کشور به التهاب تعمداتی دارند!

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال عزل وزرای معترض به رویکرد احمدی نژاد در خصوص ماجرای انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اول رئیس جمهور، گفت: قطعا اگر برکناری وزرای مذکور به این دلیل بوده باشد قبح این حرکت دو چندان خواهد بود چرا که موضوع در این صورت ابعاد شخصی پیدا کرده و دیگر ارتباطی با مصالح کشور نخواهد داشت.

وی به احمدی نژاد توصیه کرد از تصمیمات ناگهانی پرهیز کرده و بر اعصاب خود مسلط باشد.

مطهری همچنین گفت: آقای احمدی نژاد باید سعی کنند از تمام گروهها و گرایشات برای دولت آینده استفاده کرده تا ضمن افزایش وحدت در کشور گامی موثر را نیز در جهت آشتی ملی بردارند.