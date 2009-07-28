نخستین نمایشگاه تخصصی انجمن طراحان فرش مازندران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، در این نمایشگاه که با حضور اساتید و کارشناسان فرش، شرکتهای طراحی فرش، اتحادیه ها و تعاونی های فرش دستباف آغاز شد طرحهای فرش شهری، روستایی، عشایری، گلیم و تابلویی به نمایش عموم گذاشته شد.

وحید احمدی، رئیس انجمن طراحان و نقاشان فرش مازندران درباره این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه برای نخستین بار در استان برپا شده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این انجمن دارای مجوز فعالیت از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران است، افزود: 25 فارغ التحصیل رشته فرش در مقاطع مختلف دانشگاهی عضو این انجمن هستند و 75 نفر نیز برای عضویت در انجمن متقاضی بوده که پس از موفقیت در آزمون تخصصی انجمن به عضویت در می آیند.

احمدی اظهار داشت: فرش دستباف در مازندران در حال فراموشی است و بسیاری از فعالان مرتبط با این حوزه از دانش و اطلاعات لازم برخوردار نیستند.

نخستین نمایشگاه تخصصی طراحان فرش مازندران تا هشتم مرداد ماه در مجتمع فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برپا بوده و علاقمندان می توانند از ساعت 10 صبح تا 8 شب از نمایشگاه دیدن کنند.