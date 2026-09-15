محمدزاده: بیجار ظرفیت تبدیل شدن به قطب طراحی فرش کردستان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز محمدزاده صبح سه شنبه در کارگاه آموزشی طراحان و نقاشان فرش دستباف با کامپیوتر در شهرستان بیجار اظهار کرد: فرش بیجار یکی از داشته‌های ارزشمند فرهنگی و هنری کردستان است که سابقه‌ای دیرینه دارد و در سطح ملی و بین‌المللی نیز شناخته شده است.

وی با بیان اینکه حفظ این جایگاه نیازمند نگاه جامع به تمامی مراحل تولید و عرضه فرش است، افزود: بخش قابل توجهی از چالش‌های فرش دستباف به تکمیل نبودن زنجیره ارزش این هنر بازمی‌گردد و در استان کردستان اقداماتی برای تدوین و تکمیل این زنجیره در حال انجام است.

رئیس اداره فرش اداره‌کل صمت کردستان ادامه داد: در کنار تدوین زنجیره ارزش، ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا فعالان این حوزه بتوانند از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای کیفیت، طراحی و عرضه محصولات خود استفاده کنند.

محمدزاده آموزش را یکی از پایه‌های اصلی توسعه فرش دستباف دانست و بیان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش، سرمایه‌گذاری برای آینده این هنر است و باید زمینه حضور نسل جدید در عرصه طراحی، تولید و توسعه فرش دستباف فراهم شود.

وی گفت: اگر آموزش‌های تخصصی و متناسب با نیازهای روز در اختیار جوانان و علاقه‌مندان قرار گیرد، می‌توان به شناسایی استعدادهای جدید و جلوگیری از کمرنگ شدن جایگاه فرش بیجار در میان نسل‌های آینده امیدوار بود.

فناوری در خدمت اصالت فرش بیجار

رئیس اداره فرش اداره‌کل صمت کردستان با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های جدید در فرآیند طراحی فرش اظهار کرد: ورود فناوری به این عرصه به معنای فاصله گرفتن از اصالت فرش دستباف نیست، بلکه می‌توان از ابزارهای نوین برای تقویت هنر و سنت‌های موجود بهره گرفت.

محمدزاده افزود: استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی از جمله فتوشاپ می‌تواند روند طراحی فرش را تسهیل کرده و توان طراحان را برای خلق طرح‌های متنوع و متناسب با نیاز بازار افزایش دهد.

وی ادامه داد: تلفیق دانش و فناوری روز با تجربه و اصالت موجود در فرش بیجار می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه این هنر و افزایش قدرت رقابت آن در بازارهای ملی و بین‌المللی ایجاد کند.

رئیس اداره فرش اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کردستان همچنین پیشنهاد تشکیل انجمن طراحان و نقاشان فرش دستباف استان در شهرستان بیجار را مطرح کرد.

محمدزاده گفت: بیجار از ظرفیت تاریخی و هنری قابل توجهی در حوزه فرش برخوردار است و حضور هنرمندان، طراحان و هنرجویان مستعد در این شهرستان می‌تواند بستر مناسبی برای شکل‌گیری چنین انجمنی باشد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد یک تشکل تخصصی می‌تواند به هم‌افزایی میان طراحان، شناسایی ظرفیت‌های موجود، انتقال تجربه و پیگیری مطالبات فعالان این بخش کمک کند و زمینه را برای توسعه فعالیت‌های تخصصی در حوزه طراحی فرش فراهم آورد.

رئیس اداره فرش اداره‌کل صمت کردستان ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان، هنرمندان و فعالان این حوزه، مسیر تقویت آموزش، شناسایی استعدادهای جدید و توسعه فناوری در صنعت فرش هموار شود و فرش بیجار بار دیگر جایگاه شایسته خود را در بازارهای ملی و بین‌المللی به دست آورد.

این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای مهارت طراحان و نقاشان فرش دستباف و آشنایی آنان با ظرفیت‌های نرم‌افزار فتوشاپ در فرآیند طراحی فرش در شهرستان بیجار برگزار شد.