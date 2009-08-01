اتهاماتم را می پذیرم / شجاعت بیان حقیقت از شجاعت اپوزیسیونی بهتر است

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین جلسه دادگاه متهمان جریانات پس از انتخابات که روز شنبه در تهران برگزار شد در پی قرائت کیفرخواست متهمین توسط نماینده دادستان تهران، محمد علی ابطحی خواستار ارائه توضیحاتی درباره اظهاراتی که در کیفر خواست از قول وی نقل شده بود، شد که رئیس دادگاه با این درخواست موافقت نمود .

وی اظهارداشت: صحبت هایی که به عنوان اتهام علیه من مطرح بود وعنوان شد که دیدگاههای عمومی درباره انتخابات و اصل آن بود که بنده پذیرفتم و مواردی را در این باره ارائه می کنم.

ابطحی افزود: انتخابات فوق العاده ای بود و حضور40 میلیونی مردم در پای صندوق های رای اتفاق بزرگی برای تاریخ ایران بود . بنده جزو معدود افرادی در جبهه اصلاحات بودم که با انتخاب آقای موسوی به عنوان کاندیدای این طیف موافق نبودم. دلیل این مخالفت ها هم عدم حضور طولانی مدت ایشان در عرصه سیاست و ایجاد توهماتی که ممکن بود برای ایشان شکل بگیرد، بود.

عضو مجمع روحانیون مبارز ادامه داد: پشتوانه خارجی درانتخابات ریاست جمهوری دهم بسیار مهم بود ، به همین دلیل بخش عمده ای از سفرهای خارجی خاتمی تبلیغاتی تلقی می شد، همچنین می توان گفت که حضور شخصیت های بین المللی در ایران، رسانه ای شدن و سرعت بخشیدن به انتشار اخبار آن به خصوص در رسانه های مجازی به همین جهت بود.

وی اصلی ترین حادثه انتخابات را طرح مسئله تقلب از سوی عده ای عنوان کرد و یادآور شد: به جای اینکه تقلب نگاه فنی در انتخابات باشد و به این گونه دنبال شود به عنوان راهی برای شورش مطرح شد تا از این طریق شاهد لشکر سازی ها، و تمرین پهن شدن ملت ایران در خیابانها باشیم ؛ این تمرین گسترده نگهداری مردم در خیابانها و ابزار اطلاع رسانی برای جابجایی آنها از طریق sms، facebook و سایتهای خبری یکی از ابزارهای همین راه های شورش بود.

این عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: فکر می کنم ظرفیت انقلاب مخملی در ایران صرف نظر از هدف و اسم آن وجود ندارد و شاید تحقق این موضوع در کشوری کوچک تر و کم قدرت تر از ایران ممکن بود. از رنگ سبز هم بیشتر می توان به عنوان یک رسانه و رمز شورش یاد کرد.

وی با بیان اینکه ما اصلاح طلبان خیلی صداها را نشنیدیم و صرفا صداهای قشر متوسط به بالا را می شنیدیم اظهار داشت: این توهم بزرگی بود که مهندس موسوی پیدا کرده بود که امکان تقلب بالای 11 میلیون را درست می دانست ، در حالی که اگر مدارک ارائه می کردیم بین 700 تا 800 هزار رای در صورت انجام تخلف به آرا مهندس موسوی بیشتر اضافه نمی شد ، به همین جهت بود که بنده قبل از انتخابات طی مصاحبه ای اعلام کردم که مهندس موسوی مثل یک هندوانه سربسته می ماند. دلیل این حرف من هم وجود همین توهمات در ایشان بود.

ابطحی گفت: بنده حتی مطلع هستم که آقایان هاشمی رفسنجانی ، سید محمد خاتمی و میرحسین موسوی در یک جلسه ای در روز شنبه و بعد از اعلام نتایج انتخابات با یکدیگر هم قسم شده بودند که همدیگر را تنها نگذارند. من واقعا نمی دانم این هم قسم شدن برای چه بود اما معتقدم که آقای موسوی کشور را به دلیل دوری طولانی مدت از عرصه سیاست نمی شناخت.

وی ادامه داد : درعین حال معتقدم که برعکس میرحسین موسوی ، آقای خاتمی اتفاقا از همه مسائل کشور آگاه بود و قدرت نظامی و امنیتی و اقتدار رهبری در کشور را به خوبی می شناخت، این کار آقای خاتمی در هم قسم شدن با میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی می توانست یک نوع معنای خائنانه داشته باشد. در رابطه با آقای هاشمی رفسنجانی هم معتقدم ایشان در مرحله اول به خاطر شکست از احمدی نژاد در انتخابات قبلی سعی در انتقام گیری از او را داشت و در مرحله دوم بدنبال انتقام از مقام معظم رهبری بود.

وی با بیان اینکه بنده خود را جزو اصلاح طلبان می دانم و معتقدم که خاتمی حق نداشت همه ظرفیت این جریان را به پای آقای موسوی بریزد گفت: این اتفاق باعث شد تا اصلاح طلبان تحقیر شوند من هم طرفدار ریاست جمهوری احمدی نژاد نبودم اما وقتی اختلاف 11 میلیونی را دیدم به عنوان فردی که حامی دموکراسی و مردم سالاری است این موضوع را پذیرفتم.

معاون سید محمد خاتمی در دوران اصلاحات با تاکید بر اینکه نپذیرفتن مردم سالاری و دموکراسی خیانت به تاریخ ایران است خاطرنشان کرد: اگر بعد از انتخابات شاهد ارسال یک پیام تبریک به آقایای احمدی نژاد می بودیم در حال حاضر بهترین وضعیت را در ایران داشتیم.

وی دلیل حضور خود در تظاهرات غیر قانونی بعد از انتخابات را همراهی مهدی کروبی در این تجمع عنوان کرد و ضمن عذرخواهی به خاطر حضور در یک تجمع غیر قانونی گفت : آقای موسوی به آقای کروبی پیغام داده بود که بنده چیزی برای از دست دادن ندارم و تا آخر هم در این راه ایستاده ام اما باید خطاب به ایشان بگویم اگر ایشان چیزی برای از دست دادن نداشتند اما ملت ایران چیزهای زیادی را از دست داد. ما می توانستیم با پشتوانه رای 40 میلیونی در صورت مخدوش نکردن آن بیشترین سرمایه گذاری خارجی را شاهد باشیم و وضعیت خوبی را از حیث دموکراسی در منطقه و جهان دارا باشیم.

ابطحی با بیان اینکه مهندس موسوی خود را از پیروان اصلی خط امام می دانست و توهم این را داشت که پیروی او در این راه حتی از رهبر معظم انقلاب هم بیشتر است ، گفت : هیچ فردی نمی تواند ادعای پیروی از خط امام و ادعای حمایت از نظام را داشته باشد و این آشوب ها را ساماندهی کند. همانطور که همه می دانند امام (ره) حفظ نظام را از اوجب واجبات می دانستند.

وی گفت : اگر رهبری در حوادث اخیر حتی یک گام هم عقب نشینی می کردند ما امروز شاهد هلال ناامنی ایران، عراق و افغانستان را شاهد بودیم و کشوری هم که ناامن شود از تاریخ و سوابق آن چیزی نمی ماند . ملت ایران باید ممنون تیزبینی و درایت رهبر معظم انقلاب در برخورد با مسائل اخیر باشند.

به گزارش مهر ، عضو مجمع روحانیون مبارز ادامه داد : اکنون با تمایل خودم می خواهم این موضوع را بگویم اگر انسانی بعد از مدتی به دیدگاهی برسد که جامعه بتواند از آن دیدگاه بهره مند شوند و شجاعت طرح آن را داشته باشد این شجاعت از شجاعت اپوزیسیون بهتر و مهمتر است. مهم نیست نتیجه این گفته های مهم چه باشد همه این نگاهها در زندان برای من شکل گرفت.

وی گفت: به مردمی که صدای مرا می شنوند می گویم ، تقلب در انتخابات ریاست جمهوری یک حرف دروغ بود و با این نگاه بود که آشوب های بعد از انتخابات شکل گرفت تا جامعه دچار آسیب و سختی بشود. بنده از رهبر معظم انقلاب به خاطر اینکه کشور را از این خطر نجات دادند تقدیر و تشکر می کنم.

ابطحی در پایان خاطرنشان کرد: 13 میلیون از افرادی که به مهندس موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم رای دادند هم در افتخار 40 میلیونی سهیم هستند و ما باید نگاهی داشته باشیم تا بتوانیم با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها کشور را ساخته و ایرانی آباد داشته باشیم.