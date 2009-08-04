کشور از واردات کامیونهای نمودارگیری حفاری بی نیاز می شود

جهانگیر عالی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: ساخت این کامیونها تا پیش از این تنها در انحصار دو کشور آمریکا و کانادا بود که با همیاری و هم افزایی متخصصان و کارشناسان ایرانی طراحی و ساخت این دستگاه ها در کشور بومی شد.

وی اظهار داشت: هم اکنون به سفارش شرکت ملی حفاری ایران ساخت دو دستگاه کامیون نمودارگیری در این شرکت در دست انجام است که بین 65 تا 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

عالی پور با اشاره به اینکه در ساخت این کامیونها از ظرفیتها و توانمندی چند شرکت بزرگ ساخت خودروهای سنگین، تجهیزات صنعتی، برق و الکترونیک داخلی استفاده شده است، گفت: قیمت هر دستگاه کامیون نمودارگیری از خارج کشور بدون احتساب هزینه های گمرکی بیش از 12 میلیارد ریال است که کامیونهای ساخت داخل با 50 درصد این قیمت و ارائه خدمات مناسب تر در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت فنی و مهندسی پارس فلارد به کارایی و کیفیت کامیونهای ساخت داخل و لحاظ کردن پارامترهای مربوط به شرایط اقلیمی کشور اشاره کرد و افزود: ساخت اتاق این کامیونها از حساسیت و ترکیبات فلزی و متریال خاص و غیر مغناطیسی(non-magnetic) برخوردار است.

وی اضافه کرد: در اتاق این کامیونها تجهیزات ابزار دقیق، سیستم هیدرولیک، برق و دستگاه کشنده (winch) و همچنین امکانات سرمایش و گرمایش تعبیه می شود.

مدیرعامل شرکت فنی و مهندسی پارس فلارد افزود: خدمات دهی در نزدیک ترین زمان، هزینه کمتر و اطمینان از تداوم عملیات نمودارگیری از مزیتهای توجه به داخلی کردن ساخت این نوع دستگا های ویژه حفاری است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون امکان تامین درخواست کشورهای نفتخیز از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس برای ساخت این کامیونها در ایران وجود دارد.

مدیر اجرایی پروژه ساخت کامیونهای نمودارگیری در شرکت فنی و مهندسی پارس فلارد نیز درباره وجه تمایز کامیونهای نمودارگیری در دست ساخت اظهار داشت: برای ساخت شاسی این کامیونها، قالب گیری و ریخته گری مواد، پروفیلهای خاصی تدارک دیده شده است.

سیدروح اله موسوی افزود: سیستم هیدرولیک کامیونها نسبت به نوع خارجی کیفیت بالاتری دارد و سیستم برق آن که در نوع خارجی 110 ولت طراحی شده با توجه به برق مصرفی در ایران، 220 ولت طراحی شده است.

وی با اشاره به ساخت این کامیونها براساس استانداردهای API است، یادآور شد: تولید اتاق این کامیونها که دارای پیچیدگی های بالایی است به نام این شرکت ثبت اختراع شده است.

همچنین، مدیر پروژه بازسازی کامیونهای نمودارگیری در شرکت ملی حفاری ایران که نظارت بر کار ساخت کامیونهای جدید را بر عهده دارد، گفت: با تکمیل ساخت این دو دستگاه کامیون که برای هر یک هشت ماه زمان پیش بینی شده است، گام بزرگی در جهت خودکفایی در این زمینه برداشته می شود.

هوشنگ کوهگرد افزود: نمودار گیری، یکی از ارزشمندترین و تخصصی ترین عملیات جانبی صنعت حفاری است که در چاه های نفت و گاز از ابتدا تا انتها، همچنین چاه های در حال بهره برداری نقش عمده و بسزایی دارد.



شرکت فنی و مهندسی پارس فلارد، پیش از این موفق به بازسازی کامل یک دستگاه کامیون نمودارگیری شده بود که هم اکنون در ناوگان حفاری شرکت ملی حفاری ایران فعالیت دارد.

این شرکت همچنین، بازسازی و ارتقا سیستم هیدرولیک دکل حفاری دریایی مورب (ابوذر) و همچنین تعمیر اساسی دستگاه های پمپ گل 1700 PT که دو دستگاه آن بر روی دکل حفاری 61 فتح به کارگرفته شده را در کارنامه خود دارد.