هشت مترمکعب چوب جنگلی قاچاق در آمل کشف شد

عبدالرضا گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل افزود: این میزان چوب آلات جنگلی قاچاق در یک کارگاه چوب بری در این شهرستان به دست آمده است.

وی اظهار داشت: این مقدار چوب قاچاق براساس یک گزارش مردمی در یک کارگاه چوب بری واقع در جاده چمستان، آمل کشف شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل بیان کرد: در همین راستا یک واحد از یگان حفاظت این اداره کل به منطقه اعزام و طی یک عملیات متهورانه تعداد چهار دستگاه خودروی نیسان و سه دستگاه وانت که حامل گونه های ممرز و راش قاچاق بودند کشف کردند.

گروسی یادآور شد: چوب آلات مکشوفه پس از صورت جلسه به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آمل انتقال داده شد و متهمان به مقامات قضایی این شهرستان معرفی شدند.

وی از شهروندان خواست تا ضمن هوشیاری نسبت به مسائل منابع طبیعی خود در صورت مشاهده هرگونه موارد تخریب، تجاوز، آتش سوزی، قاچاق چوب آلات غیر مجاز، قطع درختان، شخم و شیار و ... در عرصه های منابع طبیعی را سریعا جهت پیگیری و برخورد نیروهای یگان به شماره تلفن رایگان 09696 بخش امداد جنگل و مرتع اطلاع دهند.