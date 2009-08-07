برخورد دهنده بزرگ هادرون با نیمی از انرژی خود فعال خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ساخت برخورد دهنده هادرون از 15 سال پیش آغاز شد این برخورد دهنده تونلی زیر زمینی به طول 27 کیلومتر است که از زیر مرزهای میان فرانسه و سوئیس عبور می کند این شتابگر، گرانترین و پر هزینه ترین دستگاهی است که تاکنون برای انجام تحقیقات علمی ساخته شده است به طوریکه 5/5 میلیارد دلار (بیش از 6 میلیارد یورو) برای آن هزینه شده است.

برخورد دهنده هادرون، قویترین شتابگر ذرات دنیا است که قرار است به کشف رازهای بیک بنگ بپردازد این شتابگر قرار بود نخستین بار در 19 سپتامبر سال گذشته راه اندازی شود اما به دلیل بروز برخی مشکلات فعالیت آن کمی پس از آغاز متوقف شد.

محققان سرن در مدت کمتر از یکسال گذشته به بازبینی بیش از 5 هزار اتصال این شتابگر پرداخته اند.

براساس گزارش نیویورک تایمز، استیو مایرز، مسئول بخش شتابگر سرن توضیح داد: "پس از انجام آزمایشات مختلف فکر می کنیم که این برخورد دهنده بتواند به راحتی 5/6 هزار میلیارد الکتروولت ارسال کند اما حتی اگر این دستگاه بتواند تنها 4 یا 5 هزار میلیارد الکتروولت ارسال کند این نتیجه می تواند مهم باشد هرچند این دستگاه برای کسب چنین نتایج پایینی ساخته نشده است."

به گفته وی، در پروژه از سرگیری فعالیت برخورد دهنده بزرگ هادرون که از ابتدای زمستان امسال آغاز می شود این شتابگر ذرات تنها با نیمی از انرژی خود کار می کند.

علاوه بر بررسی تاریخ بیگ بنگ، کشف ماهیت ماده تاریک از دیگر ماموریتهای این شتابگر است.