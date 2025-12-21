پترو به ترامپ: تگزاس و کالیفرنیا را پس بده، بعد درباره نفت مذاکره کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لاتین تایمز، «گوستاوو پترو» رئیسجمهور کلمبیا در سخنانی دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود را به دلیل اظهارات اخیرش در مورد توجیه محاصره نفتکشهای ونزوئلایی مورد تمسخر قرار داد.
رئیس جمهور کلمبیا در این خصوص گفت: تگزاس سرزمینی است که مورد تهاجم قرار گرفته. فروخته نشده. کالیفرنیا و تمام آمریکای جنوبی هم همینطور.
طعنه «گوستاوو پترو» به سخنان پیشین ترامپ است که ادعا کرده بود نفت ونزوئلا از آمریکا به سرقت رفته است!
«پترو» در ادامه گفت که «یک رئیس جمهور آمریکای لاتین نمیتواند بگوید آن را پس بدهید، از ما دزدیده شده است؛ پس چرا او (ترامپ) میتواند وقتی در مورد نفت ونزوئلا صحبت میکند، بگوید آن را پس بدهید، دزدیده شده است.
وی افزود: پس بیایید معاملهای انجام دهیم. شما (آمریکائیها) آنچه را که دزدیدهاید (تگزاس، کالیفرنیا و تمام آمریکای جنوبی) و آنچه را که آنها فکر میکنند ما از آنها دزدیدهایم (نفت)، که البته این کار را نکردهایم، پس بدهید، خب بعد بیایید در مورد آن (نفت ادعایی ترامپ) بحث کنیم.
نظر شما