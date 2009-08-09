مسابقات سراسری "رقابت مهر" با معرفی برگزیدگان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، بیش از 500 نفر از بانوان شرکت کننده در این دوره از مسابقات، به مدت چهار روز در شهر سی سخت مرکز شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد به رقابت پرداختند .

در پایان این رقابتها در شاخه جوانان و در رشته حفظ قرآن کریم، سمیه جعفری از استان سمنان، در نهج البلاغه طاهره فدایی از یزد، در رشته امداد و کمکهای اولیه، انسیه موید ناصری از استان گیلان، در رشته چادرزنی و توان افزایی گروه استان خراسان رضوی به برتری رسیدند.

در شاخه دانشجویی و در رشته مفاهیم قرآن کریم الهام شاه زیبی از اصفهان و در رشته امداد و کمکهای اولیه نیز فاطمه حیدری از یزد رتبه های برتر را کسب کردند .

در شاخه دانش آموزی و در رشته حفظ قرآن کریم فائزه سادات شیرین نسب از یزد و در رشته امداد و کمکهای اولیه زهرا علیزاده میری از خراسان شمالی به مقامهای نخست دست یافتند .

همچنین در رشته نشریه دیواری استانهای همدان، فارس و کرمان به رتبه های اول تا سوم نائل آمدند.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان، هدف از برگزاری این جشنواره، ایجاد فضای مهرورزی و روحیه مهربانی و عطوفت بین اعضای جمعیت هلال احمر، آشنایی اعضای شرکت کننده با آداب و رسوم استانهای سراسر کشور، بالا رفتن میزان شناخت و اگاهی آنان از معارف دینی و قرآنی، تقویت روحیه امدادی اعضای سازمان جمعیت هلال احمر، شناسایی و استفاده از دستاوردها و ظرفیتهای مهم استانهای سراسر کشور بود.