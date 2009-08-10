49 هزار نفر از کرمان به سفرهای زیارتی اعزام شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، روح الله پورشعبان عصر دوشنبه در بازدید استاندار از سازمان حج و زیارت کرمان گفت: تعداد زائران اعزام شده به سفرهای زیارتی حج عمره و تمتع، عتبات عالیات و سوریه در سال گذشته را 85 هزار و 324 نفر بوده است و در پنج ماهه نخست امسال نیز 49 هزار و 815 نفر به این سفرهای زیارتی اعزام شده اند.

پورشعبان بیان کرد: پیش بینی می شود این تعداد اعزام تا پایان امسال به 100 هزار نفر افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری میزان اعزام زائران به حج عمره 50 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

به گفته پورشعبان، رویکرد سازمان حج و زیارت استان رویکردی فرهنگی است که این اقدام در بین زائران به طور محسوس قابل مشاهده است.

رئیس سازمان حج و زیارت استان کرمان اضافه کرد: اثرگذاری حج و ماندگاری آثار سفر معنوی آن مورد تاکید این سازمان بوده است.

وی در ادامه تعداد دفاتر زیارتی استان را نیز 56 دفتر برشمرد و عنوان کرد: برای اعزام هر گروه به سفرهای زیارتی 17 ارگان همکاری می کنند که در این رابطه همکاری و تعامل خوبی در استان کرمان برقرار است.

پورشعبان با اشاره به اینترنتی شدن ثبت نام حج تمتع، عمره، و عتبات عالیات گفت: در حال حاضر مشکلات این کار برطرف شده و در این زمینه مشکلی نداریم.

وی با اشاره به انجام بازرسی در تمامی بخشهای سفرهای زیارتی، گفت: با انجام این مهم بیش از 90 درصد زائران این استان از اقدامات سازمان حج و زیارت رضایت داشته اند.