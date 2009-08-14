17 میلیارد ریال برای برق رسانی مناطق روستایی تالش و رضوانشهر سرمایه گذاری شد

بهمن محمد یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از مجموع این تعداد پروژه چهار روستا از شهرستان تالش و توابع بخش اسالم به اسامی گیلانده، لیرسبک، لواچال و شاه میلرزان با 301 خانوار برقدار شدند.

وی عنوان کرد: همچنین تعداد چهار روستا از توابع شهرستان رضوانشهر به اسامی انگولش، چاخ، چروده و اندل با 265 خانوار به شبکه سراسری برق پیوستند.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال ادامه داد: برای افتتاح این هشت روستا با 566 خانوار بیش از 41 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 29 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی احداث شده است.

محمدیاری خاطرنشان کرد: همچنین برای تامین برق این روستاها 26 دستگاه ترانسفورماتور نصب و راه اندازی شد و هزینه اجرای این پروژه ها از محل اعتبارات ملی و استانی تامین شده است.