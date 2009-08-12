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۲۱ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۰۲

10 ایستگاه آموزش شهروندی در محله های شمال تهران بر پا شد

به منظور گسترش و ارتقاء حس مشارکتهای اجتماعی شهروندان در جامعه 10 ایستگاه آموزشهای شهروندی در نواحی 10 گانه شمال تهران بر پا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیلوفر قاسمی وش مسئول اداره آموزش و مشارکتهای اجتماعی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک با بیان این خبر اظهار داشت: فرهنگ سازی، آموزش شهروندی و پوشش فرایند جامعه پذیری جهت کودکان، نوجوانان و... از اهداف اصلی اداره آموزش است.

وی افزود: در حال حاضر ایستگاههای شهروندی در بازار میوه و تره بار محله محمودیه ، رو به روی شهرداری ناحیه سه در محله دربند، ورودی بوستان نیاوران، فروشگاه شهروند شهید لواسانی ، بوستان پردیس مجاور شهرداری ناحیه پنج، بوستان نفت  ورودی شمالی بلوار اوشان، ورودی بازار تجریش از سمت مرقد مطهر صالح ابن موسی الکاظم (ع)، محوطه آبنمای میدان شهید عسگری در محله چیذر، بوستان ازگل، بازار میوه و تره بار ایثار در شهرک محلاتی بر پا و آماده ارائه آموزشهای شهروندی و محصولات فرهنگی به مراجعین است.

قاسمی وش خاطر نشان کرد: در ایستگاههای شهروندی فوق، آموزش ترافیک، بازیافت، محیط زیست، خدمات شهری، حقوق و تکالیف شهروندی، پرورش گیاهان و...، ارائه بسته های آموزشی ، بروشور، پازل و ثبت نام از شهرداران خانواده ، مدرسه، شهرسازان جوان و اندیشه سازان منطقه یک انجام می شود.

ایستگاههای فوق تا پایان شهریور ماه همه روزه از ساعت 9 تا 12 آماده خدمات رسانی به شهروندان است.

کد مطلب 928486

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