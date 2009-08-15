روزانه از ورود 47 هزار مترمکعب فاضلاب به تالاب میانگران جلوگیری می شود

محسن قمشی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایذه ظرفیت این تصفیه خانه را 47 هزار متر مکعب در شبانه روز عنوان کرد و گفت: مطالعات این تصفیه خانه توسط مشاور انجام شده و زمین مورد نیاز به مساحت 10 هکتار نیز تملک شده و فرایند احداث این تصفیه خانه از نوع لجن فعال است.

وی افزود: با اجرای این تصفیه خانه از ورود 47 هزار متر مکعب فاضلاب خانگی در شبانه روز به تالاب میانگران جلوگیری می شود که این امر بستر بهداشتی مناسبی در حوزه زیست محیطی فراهم می آورد.

مجری طرح فاضلاب شهرستان ایذه اعتبار مورد نیاز برای احداث شبکه و تصفیه خانه فاضلاب را 450 میلیارد ریال ذکر کرد و اظهار داشت: عملیات اجرای احداث خطوط اصلی و فرعی فاضلاب با اعتبار اولیه ای بالغ بر سه میلیارد و 300 میلیون ریال آغاز شده اما شروع همزمان عملیات اجرایی تصفیه خانه نیازمند تامین اعتبارات بیشتری است.

وی با ابراز امیدواری در پیگیری مسئولان برای تامین اعتبار و شروع هرچه سریعتر عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب به تشریح اجزای طرح فاضلاب این شهر پرداخت و بیان داشت: بر اساس مطالعات این طرح در پایان طرح 260 کیلومتر شبکه فاضلاب اعم از خطوط اصلی و فرعی و انتقال اجرا و یک واحد ایستگاه پمپاژ و یک واحد تصفیه خانه فاضلاب نیز احداث می شود.

قمشی ارتقای شاخص های زیست محیطی و بهداشت عمومی و ممانعت از آلودگی تالاب میانگران را از اهداف عمده این طرح برشمرد.

عملیات اجرایی طرح فاضلاب ایذه در خرداد ماه امسال با حضور جمعی از مسئولان استان و شهرستان آغاز شد.