"به سوی دمشق" سمندریان رمضان روی آنتن شبکه چهار

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تئاتر تلویزیونی پرویز پورحسینی، هما روستا و ثریا قاسمی بازی میکنند و داستان آن درباره فردی ناشناس است که سیر سلوکی خاصی در یک زمان و مکان نامشخص دارد. تئاتر تلویزیونی "به سوی دمشق" به کارگردانی ساسان امیرپور و تهیهکنندگی جواد ظهیری تهیه شده و ماه رمضان از شبکه چهار پخش میشود.
ـ برنامه "معنای زندگی" به تهیهکنندگی محمد رحیمی کاری از گروه معارف و اندیشه دینی و تاریخی شبکه چهار است که با اجرای محمدصادق زاهدی با محوریت زندگی در اندیشه حافط، علم جدید، فانوری و معنای زندگی و ... ماه رمضان از شبکه چهار پخش میشود.
ـ برنامه "شمیم وحی" در 30 قسمت 30 دقیقهای ماه رمضان از شبکه چهار پخش میشود. این برنامه به تهیهکنندگی سیدحسین مناجاتی و کارگردانی اصغر موحد تهیه شده و هدف برنامه آشنایی مخاطبان با بزرگان شعر و متون کهنی ادبی شامل مناجاتنامهها، ساقی نامهها، متون عرفانی و ... است.
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