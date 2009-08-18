  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۴۵

"به سوی دمشق" سمندریان رمضان روی آنتن شبکه چهار

"به سوی دمشق" سمندریان رمضان روی آنتن شبکه چهار

تئاتر تلویزیونی "به سوی دمشق" به کارگردانی حمید سمندریان ماه رمضان از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تئاتر تلویزیونی پرویز پورحسینی، هما روستا و ثریا قاسمی بازی می‌کنند و داستان آن درباره فردی ناشناس است که سیر سلوکی خاصی در یک زمان و مکان نامشخص دارد. تئاتر تلویزیونی "به سوی دمشق" به کارگردانی ساسان امیرپور و تهیه‌کنندگی جواد ظهیری تهیه شده و ماه رمضان از شبکه چهار پخش می‌شود.

ـ برنامه "معنای زندگی" به تهیه‌کنندگی محمد رحیمی کاری از گروه معارف و اندیشه دینی و تاریخی شبکه چهار است که با اجرای محمدصادق زاهدی با محوریت زندگی در اندیشه حافط، علم جدید، فانوری و معنای زندگی و ... ماه رمضان از شبکه چهار پخش می‌شود.

ـ برنامه "شمیم وحی" در 30 قسمت 30 دقیقه‌ای ماه رمضان از شبکه چهار پخش می‌شود. این برنامه به تهیه‌کنندگی سیدحسین مناجاتی و کارگردانی اصغر موحد تهیه شده و هدف برنامه آشنایی مخاطبان با بزرگان شعر و متون کهنی ادبی شامل مناجات‌نامه‌ها، ساقی نامه‌ها، متون عرفانی و ... است.

کد مطلب 931953

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه