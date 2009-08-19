به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه از واشینگتن اعلام کرد در بیش از دو قرن اخیر نظریه‌های مختلف و متفاوتی برای مرگ زودهنگام نابغه موسیقی تاریخ مطرح شده که مسموم شدن با زهر، نارسایی کلیه و یک بیماری انگلی ناشی از خوردن گوشت ناپخته یا نیم‌پز از جمله آنها بوده است.

اما اخیرا ریچارد سگرس از دانشگاه آمستردام پس از سال‌ها تحقیق به این نتیجه رسیده که آهنگساز افسانه‌ای ابتدا به یک بیماری ساده واگیردار گلودرد میکروبی در شهر وین دچار شده و دسامبر 1791 در همان شهر از دنیا رفته است. بر اساس اسناد بجا مانده از آن زمان بیماری موتسارت با اگزما و تب هم همراه بوده است.

نتایج تحقیقات سگرس و همکارانش درباره علت مرگ آهنگساز اتریشی در سالنامه طب داخلی منتشر شد. آنها اساس پژوهش‌های خود را بر داده‌هایی بنا نهادند که از گزارش‌های مرگ و میر در وین مرکز اتریش بین نوامبر 1791 تا ژانویه 1792 منتشر شده و نام موتسارت هم احتمالا در میان آنها وجود داشته است.

موتسارت در زندگی کوتاه خود بیش از 600 آهنگ تصنیف کرد و شاهدان عینی پیش از مرگ او گفته‌اند این آهنگساز بزرگ به علت تب شدید بستری شد؛ تبی که همراه با گلودرد میکروبی بوده است. بیماری موتسارت تنها دو هفته به طول انجامید و یکی از نزدیکان او سه دهه بعد فاش کرد که موتسارت به علت درد شدید حتی قادر به جابجایی روی تخت هم نبود.

آخرین ماههای مرگ آهنگساز سرشناس اتریشی بسیار پربار بود و او در این دوران خلق اپرای معروف فلوت جادویی را به پایان رساند، در نخستین اجرای آن شرکت کرد، به شهر پر از چشمه‌های آب معدنی رفت و شروع به نوشتن ریکوئیم خود کرد که با مرگ او هرگز به پایان نرسید و ناتمام ماند.