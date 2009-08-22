تئاتر خوب در تبریز نایاب شده است

خسرو پایاب در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با بیان اینکه تبریز، مهد ورود هنرهای نمایشی جدید به ویژه تئاتر به کشور است، گفت: متاسفانه طی سالیان اخیر، شاهد نزول و افت هنر تئاتر در این کلانشهر کشور بوده ایم.

این صاحبنظر هنر تئاتر با انتقاد از رویه اجراهای عمومی در تبریز اظهار داشت: هم اکنون تئاتر مستمر در این منطقه وجود ندارد بلکه آنچه به روی صحنه می رود تئاتر مناسبتی است.

وی در عین حال با اشاره به اجرای برخی تئاترها طی ماه های اخیر، نسبت به آینده این هنر در تبریز ابراز امیدواری کرد و افزود: اینکه در چنین وضعیت مالی و کمبود امکانات حرفه ای تئاتر در تبریز تعدادی جوان باانگیزه نمایشی فاخر را به روی صحنه می برند، ‌خوشحال کننده است.

پایاب تصریح کرد: افزایش اجرای عمومی نمایش های فاخری همچون "بام ها و زیربام ها" در تبریز می تواند گام بسیار مهمی در راستای آشتی شهروندان با سالن های تئاتر باشد.

پایاب نمایش بام ها و زیربام ها را مصداق بارز تئاتر به معنای واقعی تئاتر نامید و گفت: کارگردان این نمایش به خوبی توانسته است از تمام عناصر از جمله دکور، ‌صحنه،‌ بازیگر و موسیقی به بهترین نحو ممکن بهره برده و نمایشی مخاطب پسند را ارائه دهد.

وی اقدام شهرداری تبریز در حمایت مالی از این نمایش را ارزنده و قابل تحسین خواند و آن را نشانه توجه این مجموعه به ایفای وظیفه فرهنگی شهرداری دانست و خواستار تداوم چنین حمایت هایی شد.