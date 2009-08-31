حمید جهانسیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه امروزه تولید ملکه های اصلاح شده که با منطقه و محیط خود سازش یافته باشند از اهمیت بالایی برخوردارند، افزود: بروز صفات ژنتیکی مطلوب در شرایط اقلیمی و محیطی مناسب برای هر کلنی زنبور عسل باعث افزایش تولید می شود.

وی عنوان کرد: در همین راستا معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اجرای پروژه اصلاح نژاد در جمعیتهای بسته زنبورعسل اقدامات موثری را انجام می دهد.

این مسئول ادامه داد: بر این اساس مراکز دولتی تولید ملکه فقط به امر تولید ملکه های اصلاح شده پرداخته و سپس لاینهای مادری اصلاح شده را در اختیار بخشهای خصوصی تولید ملکه قرار می دهند تا خود عهده دار تولید انبوه در سطح کشور شوند.

وی یادآور شد: شناسایی و انتخاب بهترین کلنی های زنبور عسل منطقه براساس فاکتورهای تعیین شده، اقتصادی کردن حرفه زنبورداری از طریق افزایش تولید عسل، تکثیر و توزیع ملکه های اصلاح شده بین جمعیت زنبورداران، ایجاد مقاومت در برابر کنه تراشه ای و کنه واروآ، تکثیر و توزیع ملکه های اصلاح شده بین جمعیت زنبورداران، تولید ملکه های با خصوصیات خوب مثل آرام بودن، زمستان گذرانی خوب، افزایش سریع جمعیت بهاره، توقف تولید نوزادان در هنگام کمبود منابع غذایی و عدم تولید بچه کند در این زمینه حائز اهمیت است.