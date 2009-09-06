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۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۰۸

برای اولین بار در هرمزگان؛

عمل جراحی خارج کردن تومور هیپوفیز از راه بینی با موفقیت انجام شد

عمل جراحی خارج کردن تومور هیپوفیز از راه بینی با موفقیت انجام شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: برای اولین بار در استان یک عمل جراحی خارج کردن تومور هیپوفیز از راه بینی از طریق سینوس اسفنوئید با استفاده از اندوسکوپ در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس با موفقیت کامل انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، دکتر سرحدی فوق تخصص و جراح مغز و اعصاب گفت: صباح حاتمی به علت بزرگی تومور و اثر فشاری بر روی عصب بینایی با کاهش بینایی و اختلال در میدان بینایی و علائم هورمونی به بیمارستان شهید محمدی مراجعه می کند که به دلیل اینکه قسمتی از تومور در مجاورت سینوس اسفندوئید بوده و قابلیت جراحی از طریق بینی وجود داشته عمل جراحی با استفاده از اندوسکوپ و از طریق بینی انجام می شود.

وی بیان کرد: طی این جراحی پس از رسیدن به سینوس اسفنوئید و برداشتن دیواره قدامی و خلفی سینوس و بازکردن پرده مننژ به تومور دسترسی پیدا کرده و تومور خارج می شود.

به گفته وی، این اولین بار در استان هرمزگان است که این عمل صورت گرفته و تیم پزشکی که وی را همراهی می کرده دکتر محبی، متخصص گوش، حلق و بینی، دکتر معلمی، متخصص بیهوشی و خانم دلیر پرستار اسکراپ بوده اند.

صباح حاتمی پس از جراحی بینایی بهبود پیدا کرده و در وضعیت سلامت کامل به سر می برد.

گفتنی است که تعداد 35 مورد جراحی تومور مغز و نخاع در این بیمارستان انجام شده که انواع تومورها را شامل می شود و از لحاظ عمل جراحی مغز و اعصاب تقریبا محدودیتی در بیمارستان شهید محمدی وجود ندارد.

کد مطلب 942325

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