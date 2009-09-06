عمل جراحی خارج کردن تومور هیپوفیز از راه بینی با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، دکتر سرحدی فوق تخصص و جراح مغز و اعصاب گفت: صباح حاتمی به علت بزرگی تومور و اثر فشاری بر روی عصب بینایی با کاهش بینایی و اختلال در میدان بینایی و علائم هورمونی به بیمارستان شهید محمدی مراجعه می کند که به دلیل اینکه قسمتی از تومور در مجاورت سینوس اسفندوئید بوده و قابلیت جراحی از طریق بینی وجود داشته عمل جراحی با استفاده از اندوسکوپ و از طریق بینی انجام می شود.

وی بیان کرد: طی این جراحی پس از رسیدن به سینوس اسفنوئید و برداشتن دیواره قدامی و خلفی سینوس و بازکردن پرده مننژ به تومور دسترسی پیدا کرده و تومور خارج می شود.

به گفته وی، این اولین بار در استان هرمزگان است که این عمل صورت گرفته و تیم پزشکی که وی را همراهی می کرده دکتر محبی، متخصص گوش، حلق و بینی، دکتر معلمی، متخصص بیهوشی و خانم دلیر پرستار اسکراپ بوده اند.

صباح حاتمی پس از جراحی بینایی بهبود پیدا کرده و در وضعیت سلامت کامل به سر می برد.

گفتنی است که تعداد 35 مورد جراحی تومور مغز و نخاع در این بیمارستان انجام شده که انواع تومورها را شامل می شود و از لحاظ عمل جراحی مغز و اعصاب تقریبا محدودیتی در بیمارستان شهید محمدی وجود ندارد.