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۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۱۱

دعای روز هجدهم رمضان/

خدایا دلم را به انوار سحرهای رمضان روشن کن

خدایا دلم را به انوار سحرهای رمضان روشن کن

آگاهی از خیرات و برکات سحرهای ماه مبارک رمضان و بهره‌مندی از این فرصت مغتنم در دعای روز هجدهم مورد تأکید قرار گرفته اند .

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان:

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ نَبّهْنی فیهِ لِبَرَکاتِ أسْحارِهِ
ونوّرْ فیهِ قلبی بِضِیاءِ أنْوارِهِ
وخُذْ بِکلّ أعْضائی الى اتّباعِ آثارِهِ
بِنورِک یا مُنَوّرَ قُلوبِ العارفین .

خدایا آگاهم کن در این روز براى برکات سحرهایش
و روشن کن در آن دلم را به پرتو انوارش
و بگمار همه اعضایم به پیروى آثارش
به نور خودت اى روشنى بخش دلهاى حق شناسان

گفتار نور:

فاطمه الزهرا (س): ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه.

حضرت زهرا (س) فرمود:  روزه‏ دارى که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده ، روزه ‏ اش به چه کارش خواهد آمد.

بحار، ج 93 ص 295


 

کد مطلب 943401

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