خدایا دلم را به انوار سحرهای رمضان روشن کن

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان:

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ نَبّهْنی فیهِ لِبَرَکاتِ أسْحارِهِ

ونوّرْ فیهِ قلبی بِضِیاءِ أنْوارِهِ

وخُذْ بِکلّ أعْضائی الى اتّباعِ آثارِهِ

بِنورِک یا مُنَوّرَ قُلوبِ العارفین .

خدایا آگاهم کن در این روز براى برکات سحرهایش

و روشن کن در آن دلم را به پرتو انوارش

و بگمار همه اعضایم به پیروى آثارش

به نور خودت اى روشنى بخش دلهاى حق شناسان

گفتار نور:

فاطمه الزهرا (س): ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه.

حضرت زهرا (س) فرمود: روزه‏ دارى که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده ، روزه ‏ اش به چه کارش خواهد آمد.

بحار، ج 93 ص 295



