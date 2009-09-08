خدایا دلم را به انوار سحرهای رمضان روشن کن

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان:
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ نَبّهْنی فیهِ لِبَرَکاتِ أسْحارِهِ
ونوّرْ فیهِ قلبی بِضِیاءِ أنْوارِهِ
وخُذْ بِکلّ أعْضائی الى اتّباعِ آثارِهِ
بِنورِک یا مُنَوّرَ قُلوبِ العارفین .
خدایا آگاهم کن در این روز براى برکات سحرهایش
و روشن کن در آن دلم را به پرتو انوارش
و بگمار همه اعضایم به پیروى آثارش
به نور خودت اى روشنى بخش دلهاى حق شناسان
گفتار نور:
فاطمه الزهرا (س): ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه.
حضرت زهرا (س) فرمود: روزه دارى که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده ، روزه اش به چه کارش خواهد آمد.
بحار، ج 93 ص 295
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