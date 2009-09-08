خیران گیلانی دو میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، با برگزاری این جشن در شهرستانهای فومن و شفت 152 میلیون ریال برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد ناتوان از پرداخت دیه جمع آوری شد.

با پرداخت یک میلیارد و 100 میلیون ریال دیه 35 زندانی جرائم غیرعمد شهرستانهای فومن و شفت آزاد می شوند و همچنین 49 زندانی این شهرستانها پارسال با کمک نیکو کاران آزاد شدند.

براساس این گزارش جشن گلریزان برای آزاد سازی زندانیان جرائم غیرعمد در شهرستان رودسر برگزار شد. دراین بخش که برای کمک و آزادی زندانیان جرائم غیرعمد وناتوان از پرداخت دیه شهرستان رودسر و بخشهای واجارگاه و کلاچای برگزار شد 150 میلیون ریال جمع آوری شد.

با پرداخت یک میلیارد و 500 میلیون ریال از سوی خیران 40 زندانی جرائم غیرعمد در رودسر می توانند آزاد شوند.

خیران و نیکوکاران شهرستان تالش و بخشهای تابعه با حضور در مراسم گلریزان ستاد دیه این شهرستان سخاوت مردمان این خطه از ایران اسلامی را در حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد به نمایش گذاشتند.

در جشن گلریزان امسال نیکوکاران تالش و مردمان نیک اندیش بخشهای چهارگانه این شهرستان با کمک 130میلیون ریالی خود با استفاده از فضای معنوی ماه مبارک رمضان شادی خانوادههای زندانیان نیازمند حاضر در جلسه را رقم زدند.

همچنین شب گذشته برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد جشن گلریزان ستاد دیه زندان انزلی با حضور فرماندار و مدیرکل زندانهای استان گیلان، مسئولان شهری، خیران وتجار و ورزشکاران وشهروندان شهرستان انزلی درمحل تالار گیشه این شهرستان برگزارشد.

درادامه حاضران 700 میلیون ریال برای آزاد سازی زندانیان اهداء کردند که این کمکها نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد داشته است.از مبالغ اهدایی جشن گلریزان درسال گذشته تعداد 53 نفر از زندانیان توسط ستاد دیه زندان آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن گلریزان ستاد دیه شهرستان آستانه اشرفیه با حضور رئیس زندان لاهیجان، نماینده اداره کل زندانهای استان، فرماندارآستانه اشرفیه، نماینده مردم آستانه و کیاشهر، دادستان و قضات وجمعی از مسئولان و خیران این شهرستان برگزار شد.

دراین مراسم رئیس زندان لاهیجان ضمن گزارشی از وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند لاهیجان، آستانه، سیاهکل، گفت: تعداد کل زندانیان نیازمند شهرستان آستانه اشرفیه و کیاشهر 46 نفراست که برای آزادی آنها هشت میلیارد و 610 میلیون ریال نیاز است.

احمد زمانی افزود: برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد می توان از طریق اعسار مطلق و پرداخت بیت المال، اعطای وام بانکی با بهره بسیار کم و به همت خیران و کمکهای مردمی اقدام کرد.

نماینده مردم آستانه و کیاشهردر مجلس هشتم در این مراسم گفت: دفتر اینجانب آمادگی دارد با معرفی تعداد 35 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد آستانه اشرفیه و کیاشهر که مشکلشان با 50 تا 100 میلیون ریال حل می شود به بانکها و اعطای وام بانکی با بهره بسیار کم به آنان موجبات آزادیشان را فراهم کند.

درادامه این همایش خیران و نیکوکاران شهرستان آستانه اشرفیه و کیاشهر با اهدای 125 میلیون ریال همدردی خود را با زندانیان جرائم غیرعمد اعلام کردند.

همچنین جشن گلریزان رشت با حضور مسئولان استان گیلان برگزار شد و مردم این شهر بیش از 881 میلیون و400 هزار ریال برای آزادی زندانیان غیرعمد و دیه کمک کردند.

در این مراسم استاندار گیلان 70 میلیون ریال، کمیته امداد گیلان 400 میلیون ریال، شورای اسلامی و شهردار رشت 50 میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد کمک کردند.

همچنین فرماندار رشت، فرمانده نیروی انتظامی گیلان و رئیس کل دادگستری گیلان آزادی شش زندانی جرائم غیرعمد را متعهد شدند.

اتحادیه میوه‌ فروشان رشت 10 میلیون ریال، شورای شهرستان رشت 50 میلیون ریال، مدیر ایران رادیاتور 50 میلیون ریال، اتحادیه سقط ‌فروشان 50 میلیون ریال و رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت یک میلیون ریال برای آزادی زندانیان دیه کمک کردند.

در این مراسم بازاریان شهر رشت نیز هر یک در حد توان خود از 500 هزار ریال تا یک میلیون و 500 هزار ریال برای آزادی زندانیان دیه کمک کردند.