کمک ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی خیران تالشی به آزادی زندانیان جرائم

به گزارش خبرنگار مهر، سید اکبر موسوی عصر چهارشنبه در حاشیه برگزاری آیین گلریزان که در قالب طرح نسیم مهر در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: مردم نیک‌اندیش و خیران شهرستان تالش بار دیگر با حضور پرشور و مشارکت گسترده خود، جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: در این مراسم که با استقبال بی‌نظیر اقشار مختلف مردم همراه بود، خیران با اهدای کمک‌های نقدی خود، در مجموع مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و حمایت از خانواده‌های زندانیان نیازمند اختصاص دادند.

رئیس انجمن حمایت از زندانیان تالش با قدردانی از مشارکت گسترده خیران، اصناف، فعالان اقتصادی و همه شهروندانی که در این اقدام خداپسندانه سهیم بودند، تصریح کرد: این کمک‌های ارزشمند نقش مؤثری در کاهش مشکلات معیشتی خانواده‌های زندانیان و فراهم شدن زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیرعمد خواهد داشت.

موسوی در ادامه با اشاره به سابقه درخشان خیران تالشی در حوزه امور خیریه، خاطرنشان کرد: آیین گلریزان هر سال با هدف جلب مشارکت‌های مردمی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و حمایت از خانواده‌های آنان برگزار می‌شود و خیران تالشی نیز همواره از پیشگامان این حرکت انسان‌دوستانه و خداپسندانه بوده‌اند و امسال نیز با همت بلند خود، بار دیگر سنگ تمام گذاشتند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با ادامه این گونه اقدامات خیرخواهانه، بتوان گام‌های مؤثرتری در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس و حمایت از خانواده‌های زندانیان نیازمند برداشت.