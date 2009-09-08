  1. دين، حوزه، انديشه
برنامه‌های شبهای قدر مسجد مقدس جمکران اعلام شد

مسجد مقدس جمکران مراسم شبهای قدر رمضان المبارک را طی شبهای سه‌شنبه، پنجشنبه و شنبه تا ساعت 2 بامداد با سخنرانی ویژه و مراسم احیا پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای هماهنگی مسجد جمکران، امشب سه‌شنبه 17 شهریور ماه (18 رمضان) و نخستین شب قدر برنامه‌ها از ساعت 20 و 50 دقیقه با قرائت قرآن توسط محموی آغاز شده و  در ساعت 21 با دعای توسط توسط حسن اخباری، ساعت 21 و 50 سخنرانی حجت الاسلام مومنی، بیان احکام از سوی واحد ارشاد، 22 و 40 دقیقه دعای جوشن کبیر توسط حجت الاسلام محمد پور و سخنرانی و احیا توسط حجت اسلام سعیدی از ساعت 24 تا 2 بامداد ادامه می‌یابد.

دومین شب قدر پنجشنبه شب 19 شهریورماه ( 20 رمضان) با دعای کمیل علی مالکی نژاد، دعای جوشن کبیر حجت الاسلام واضحی و سخنرانی و احیای حجت السلام سعیدی در ساعت 2 بامداد خاتمه می‌یابد.

شبنه 21 شهریور ماه (22 رمضان) نیز برنامه‌ها مطابق شبهای گذشته از پیش از ساعت 21 آغاز شده و ساعت 2 بامداد با سخنرانی و مراسم احیای حجت‌الاسلام سعیدی خاتمه می‌یابد.

