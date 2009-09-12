معابر غرب تهران ایمن سازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمل ونقل و ترافیک منطقه 5 گفت: با توجه به ضرورت ساماندهی شبکه معابر، روانسازی و ایمن سازی تردد در آستانه ایام بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی طرحهای ویژه ترافیکی در سطح منطقه اجرا می شود.

حمیدرضا مظمی افزود : ساماندهی علائم و تجهیزات ترافیکی، رفع نقص چراغهای راهنمایی و رانندگی، ساماندهی ایستگاههای اتوبوس، همسطح سازی معابر متنهی به مراکز آموزشی، نصب و مرمت سرعت گیر مقابل مدارس و ... از جمله طرحهای ترافیکی پیش بینی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: نظارت بر عملکرد نحوه سرویس دهی ناوگان حمل و نقل عمومی و همچنین تهیه و توزیع بروشورهای آموزشی درسطح مدارس از دیگر برنامه های اجرایی است.

معاون شهردار منطقه 5 با اشاره به طرحهای ایمن سازی معابر گفت: ترسیم علائم افقی (نوشتاری و خط کشی)، نصب تابلوهای هشدار دهنده مقابل مدارس و تقاطعها لکه گیری و آسفالت معابر و جلوگیری از صدور مجوز حفاری درشبکه معابر درون شهری از اقدامات در حال انجام است.

معظمی با اشاره به جلوگیری از تردد خودروهای سنگین در نیمه اول مهرماه گفت: با هماهنگی به عمل آمده با اداره راهنمایی و رانندگی، عوامل راهنمایی و رانندگی در محدوده مدارس و مراکز آموزشی پرترافیک منطقه مستقر خواهند شد.