110 فیلم در نیمسال اول 2009 در سینمای فرانسه تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی سینمای اروپا اعلام کرد رسیدن به آمار تولید 110 فیلم در شش ماه نخست امسال در شرایطی حاصل شده که بحران اقتصاد جهانی بر سینماهای تمام کشورها تاثیر منفی گذاشته است. سال 2008 در همین بازه زمانی 108 فیلم در سینمای فرانسه تولید شده بود.

از ژانویه تا ژوئن 2009 حدود 538 میلیون یورو در سینمای فرانسه صرف تولید پروژه‌های سینمایی شد که این رقم نشانگر 33.6 درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه پارسال است و بر تاثیر بحران پولی و مالی دنیا بر سینمای این کشور اروپایی دلالت دارد. ضمن اینکه در شش ماه نخست 2008 چهار پروژه پرخرج از جمله سه فیلم 40 میلیون یورویی در فرانسه کلید خورد.

در هر حال، یکی از نشانه‌های کاهش سرمایه‌گذاری در بازار فیلم فرانسه غیبت پروژه‌های بالای 30 میلیون یورو در شش ماه اول امسال بود. در نتیجه میانگین هزینه هر پروژه سینمایی در فرانسه به رقم 5.36 میلیون یورو رسید که در مقایسه با سال گذشته حدود سه میلیون یورو کاهش نشان می‌دهد. این رقم در سال 2007 به 5.78 میلیون یورو می‌رسید.

این جریان دوقطبی یعنی افزایش فاصله میان تعداد زیاد فیلم‌های پرهزینه با فیلم‌های ارزانتر با توجه به کاهش تعداد پروژه‌های با هزینه متوسط باعث توزیع بهتر بودجه‌های تولید و افزایش تعداد فیلم‌های چهار تا هفت میلیون یورویی شده است. در نیمه نخست امسال 16 فیلم با حدود 20 درصد هزینه 538 میلیون یورویی تولید شدند.

در همین مدت 13.3 درصد فیلم‌ها با هزینه‌ای کمتر از یک میلیون یورو تولید شدند که این رقم در سال 2008 حدود 20 درصد و در شش ماه اول 2007 حدود 25 درصد بود. در عوض تنها 4.8 درصد فیلم‌های نیمسال اول 2009 هزینه‌ای بیش از 15 میلیون یورو داشتند که این رقم در دو سال گذشته به ترتیب 12.8 و هشت درصد بود.