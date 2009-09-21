حجم سفرها از اول مهرماه 25 درصد افزایش می یابد

"سید جعفر تشکری هاشمی" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای ترافیک مهر بسیار نگران هستیم زیرا بخش زیادی از مشکلات بازگشایی مدارس هنوز در بحث حمل و نقل عمومی مرتفع نشده است.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه هنوز تغییر ساعات اداری و مدارس ابلاغ نشده است، ادامه داد: اشکال در سوختگیری اتوبوسها، حمایت نکردن از مترو تهران و عدم پرداخت اعتبارات مشکلات حمل و نقل و ترافیک را برای مهر ماه دو چندان کرده است.

پیش از این شورای عالی ترافیک از موافقت با کلیات طرح تغییر ساعات کاری ادارت و مدارس خبر داده بود. در طرح ارائه شده شهرداری تهران ساعات کارخانجات، نیروی انتظانی و نظامی 6 صبح، ادارات دولتی و غیر دولتی و نهادهای عمومی 7 صبح، مراکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاهها 8 صبح و بازاریان و کسبه 9 و 30 دقیقه اعلام شده است.

تشکری هاشمی ادامه داد: به دلیل تقارن ماه مبارک رمضان با شهریور ماه بخشی از سفرهای خرید به مهر ماه محول شده و ما در آستانه آغاز مدارس با ترافیک بسیاری روبرو شده ایم.



با تغییر ساعت در مهرماه 15 درصد کاهش بار ترافیکی خواهیم داشت معاون شهردار تهران

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر این که هنوز منتظر تصمیم شورای عالی ترافیک برای تغییر ساعت هستیم، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح با کاهش 15 درصدی ترافیک مواجه خواهیم بود زیرا با توجه به افزایش ترافیک و حجم انبوه سفرهای شهری با آغاز مهرماه، ایجاد فاصله معنادار بین سفرهای شهری گروه های مختلف اعم از آموزشی، اداری و اصناف یک ضرورت محسوب می شود.

معاون شهردار تهران گفت: شورای عالی ترافیک کشور باید هرچه سریعتر درباره تغییر ساعات تصمیم ‌گیری کند تا مردم بتوانند پیش از مهر ماه برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی مناسب داشته باشند و غافلگیر نشوند.

در طرح ارائه شده به شورای عالی ترافیک که کلیات آن تصویب شده است ساعات پایان کار مراکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاهها ساعت 12، کارخانجات و مراکز نظامی و انتظامی 30/13، ادارات و نهادها 30/15 و کسبه و بازاریان 30/17 در نظر گرفته شده است.