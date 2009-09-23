برگزاری کارگاه آموزشی نانوبیوتکنولوژی در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دبیر علمی و اجرایی این کارگاه پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: کارگاه آموزشی نانوبیوتکنولوژی محاسباتی و کاربرد آن در طراحی دارو از هفتم مهر ماه و به مدت سه روز از سوی مرکز تحقیقات علوم پایه دانشگاه تبریز برگزار می شود.

دکتر ابوالفضل برزگر با اشاره به اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی گفت: ارتقای دانش و مهارت‌های علمی و عملی اعضای هیئت علمی و دانش پژوهان و ایجاد پل ارتباطی بین پژوهشگران رشته‌های مختلف مهمترین هدف برگزاری این کارگاه است.

وی با تاکید بر رفع نیازهای علمی و پژوهشی محققان این حوزه ادامه داد: معرفی مرکز تحقیقات علوم پایه دانشگاه تبریز به جامعه علمی کشور از دیگر اهداف این کارگاه است.

دکتر برزگر یادآور شد: هم اکنون روش های سنتی سنتز دارو کنار گذاشته شده و داروهای مورد نظر از طریق محاسبات کامپیوتری و بیوانفورماتیک با حداقل هزینه طراحی و در محیط کامپیوتری عملکرد آن مورد بررسی قرار می گیرد.

به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، با توجه به رشد سریع علوم کامپیوتر، IT و در راستای آن بیوانفورماتیک و اهمیتی که این علوم در عرصه های جهانی در زمینه های بیولوژی ، پزشکی ، بیوتکنولوژی ، فارماکولوژی و بویژه نانوبیوتکنولوژی محاسباتی دارند مرکز تحقیقات علوم پایه دانشگاه تبریز تلاش دارد با برگزاری این کارگاه آخرین دستاوردهای علمی و آموزشی را در اختیار محققان این حوزه قرار دهد.

دکتر ابوالفضل برزگر تصریح کرد: بیوانفورماتیک، کشف ژن، همردیف کردن توالیها ، پیشگویی ساختار ژنها، اندرکنش پروتئینها، دینامیک مولکولی ماکرومولکولها، بیولوژی محاسباتی، طراحی دارو، اندرکنش ماکرومولکول ها با نانوتیوبها از جمله موضوعات این کارگاه آموزشی است.

وی گفت: در این کارگاه چند تن از استادان بنام کشور در این رشته از جمله: دکتر علی اکبر موسوی موحدی استاد دانشگاه تهران و چهره ماندگار علمی کشور با بیش از 300 مقاله علمی در مجلات بینالمللی، دکتر یدالله امیدی استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز و متخصص نانو داروها و کاربرد آنها در نانوپزشکی و همچنین چند تن از استادان ستاد نانو کشور در مورد توسعه فناوری نانو در ایران و مالکیت فکری نانو سخنرانی خواهند کرد.

استادیار دانشگاه تبریز افزود: علاقمندان برای کسب اطلاع از این کارگاه و نحوه شرکت در آن می توانند به آدرس اینترنتی www.tabrizu.ac.ir/rifs مراجعه و یا با شماره تلفنهای 5-3294114 - 0411 و فاکس: 3294113 – 0411 تماس بگیرند.

لازم به ذکر است ستاد فناوری نانوی کشور عنوان این کارگاه را در سایت خود قرار داده است . علاقمندان همچنبن میتوانند از طریق آدرس اینترنتی http://www.nano.ir/newstext.php?Code=6306 نیز اطلاعات لازم را کسب کنند.

مرکز تحقیقات علوم پایه دانشگاه تبریز در سال1378 تاسیس شده و با هدف گسترش پژوهشهای بنیادی در کلیه زمینههای علوم پایه فعالیت دارد.