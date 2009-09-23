به گزارش خبرنگار مهر، نشست ماهانه انجمن بازیگران خانه سینما دیروز با حضور مسعود کیمیایی برگزار شد. در این نشست همایون ارشادی، مریلا زارعی، محبوبه بیات، علی دهکردی، داریوش اسدزاده، جمشید جهان زاده، حبیب دهقان‌نسب، بهزاد خداویسی، فریبا کوثری، کاظم افرندنیا، فرزانه نشاط خواه، فردوس کاویانی، شیرین بینا، پرستو صالحی، حبیب اسماعیلی، اسحاق خانزادی، اردلان شجاع کاوه، شهراد وثوقی، احمدرضا اسعدی، احترام برومند، خسرو احمدی، محمود بصیری، بابک حمیدیان، آرام جعفری، مهدی میامی، فرهاد بشارتی، محمود بنفشه‌خواه، فلور نظری، خشایار راد و قربان نجفی حضورداشتند.

در ابتدای جلسه داود رشیدی رئیس انجمن بازیگران ضمن تشکر از حضور میهمانان و مسعود کیمیایی در مورد سینمایی که این فیلمساز در سال‌های قبل از انقلاب پایه‌گذار آن بود از کیمیایی سئوال کرد و از اینکه کیمیایی در فیلمسازی فعالیت مستمر دارد ابراز خرسندی کرد.

کیمیایی با اشاره به این که ناصر تقوایی مدت‌ها است فیلم نمی‌سازد ابراز نارضایتی کرد و گفت: من زیاد فیلم ساختن را فضیلت می دانم نه کم کاری در سینما را، من بعد از فیلم "خط قرمز" تا "سرب" شش سال فیلم نساختم یعنی اجازه ساخت نداشتم ، البته اینکه می‌گویند من خیلی فعالم این طورنیست.

وی در ادامه در باره قهرمان پروری در سینما و ادبیات جهان سوم توضیح داد: جهان سوم احتیاج به قهرمان دارد و به هر گوشه‌ای که اشاره کنیم به خاطر فضای ملتهب جامعه موضوع قهرمان پروری رنگ سیاسی می‌گیرد. فیلمسازو نویسنده جزو آدم‌های معمولی هستند و هر آدمی سعی می‌کند در اطرافیانش تاثیرگذار باشد. و وقتی این موضوع را در اثرش به کار می‌برد در جامعه تاثیرگذار می‌شود. در سینمای جهان سوم قهرمان پروری به این صورت است که فاعل فردی تبدیل به فاعل غیرفردی می‌شود و این فاعل تبدیل به فاعل اجتماعی می‌شود.

کیمیایی درباره چگونگی شکل‌گیری جهان بینی‌اش از قیصر تا کنون توضیح داد: قیصر موضوع تمام شده است که از این فاعل فردی به یک فاعل اجتماعی می‌رسد. این موضوع باید مدنظر قرار گیرد که یک طبقه فاعل اجتماعی نیست، بلکه تمام طبقات جامعه فاعل اجتماعی هستند و متاسفانه در جوامع جهان سوم و همچنین آمریکای لاتین به این موضوع کمتر توجه می‌شود.

در ادامه کیمیایی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در مورد معرفی چهره‌های جدید و بازیگران تازه کار درفیلمهایش گفت: من بازیگران زیادی را بعد از انقلاب به سینمای ایران معرفی کرده‌ام. هدیه تهرانی، نیکی کریمی، محمدرضا فروتن، فریبرز عرب‌نیا، گلچهره سجادیه و... که در فیلم‌های من فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرده‌اند. در فیلم "محاکمه در خیابان" چهار چهره جدید در کنار بازیگران باتجربه حضور دارند که این افراد اولین تجربه‌های بازیگریشان را با من آغاز کرده اند. از این قضیه خوشحالم و از بخت من بوده که با این هنرمندان همکاری می‌کنم.

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که چرا قهرمان‌هایش راه بی‌بازگشتی را طی می‌کنند گفت: قهرمان دنبال تاثیرگذاری است و شاید این تاثیرگذاری در نبودنشان باشد و بیشتر بتوانند جامعه را تحت تاثیر قرار دهند و قهرمان فردی را تبدیل به قهرمان اجتماعی کنند و به حضور او جامعیت ببخشند.

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که چرا قهرمان فیلم‌هایش در بعد از انقلاب نسبت به گذشته تغییر کرده‌اند و دیگر شاهد درخشش فیلم‌هایی مثل "قیصر" و "گوزن‌ها" نبوده ایم گفت: این طور نیست من با تمام هستی و با تمام ساختمندی فیلم‌هایم را می‌سازم. این اضطرابی که قبلاً از آن سخن گفتم در ذات تاریخ و روزگار ماست و تقریباً هم جهانی است به دلیل تعویض‌های مکرر عقاید حاکمیت شاید قهرمان‌های من هم به این دلیل عوض شده‌اند و آن همدلی گذشته را بر نمی‌انگیزند.

کیمیایی در ادامه درباره اینکه چرا خون ریختن پایه و اساس فیلم‌هایش است گفت: این زمینه اثر من است. قهرمانی که می‌داند قهرمان است، قهرمان نیست. ریختن خون قهرمان و دیگر نبودن برای عقیده‌اش ارزشی است که می‌تواند به تماشاگر عام منتقل کند. نباید فراموش کنیم که سینماهنر پنجشنبه و جمعه است و فیلم باید با عوام ارتباط برقرار کند و همین موضوع برای هنرمند بسیار سخت است.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا یک بازیگر می‌تواند از یک فاعل فردی به یک فاعل جمعی تبدیل شود، گفت: این اتفاق خود به خود برای بازیگر می‌افتد و حرفش خریدار پیدا می‌کند وبرای مردم الگو می‌شود. اما وقتی یک بازیگر می‌تواند به فاعل جمعی تبدیل شود که از یک پیچ بگذرد و از خودشیفتگی و عاشق آئینه بودن بیرون بیاید.