فروش "پسر تهرونی" از مرز یک میلیارد تومان گذشت

خسرو امیرصادقی تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فروش "پسر تهرونی" در تهران از مرز یک میلیارد تومان گذشته و فروش در شهرستانها به 750 میلیون تومان رسیده است. با توجه به شرایط اجتماعی و شروع اکران عید فطر از فروش فیلم راضی هستم.
وی افزود: متاسفانه سیستم پخش فیلم در سینمای ایران با مشکل روبرو است و پخش فیلم با نگاهی غیر کارشناسی انجام میشود، تهیهکننده سینمادارها هم به یکی از معضلهای نمایش فیلم در ایران تبدیل شدهاند. شکاف میان تهیهکنندگان مانع از آن میشود که برای معضل اکران برنامهای طراحی میشود.
تهیهکننده "بله برون" ادامه داد: نمایش چند فیلم پرفروش در یک مقطع زمانی کوتاه ضربه زدن به سینمایی است که وضعیت نامطلوبی از نظر سالن و بخش نمایش دارد. اگر تعدادی از سالنهای مهم شهر و پردیسهای سینمایی را از چرخه اکران خارج کنیم، آمار فروش فیلمها به شدت کاهش پیدا میکند.
این تهیهکننده گفت: "پسر تهرونی" اگر در شرایطی منصفانه و مطلوب روی پرده میرفت در سینماهای تهران به فروش دو میلیارد تومانی میرسید، اما در این نبرد نابرابر قابلیت فیلمهایی که سهمی در مافیای نمایش ندارند از بین میرود.
اکران فیلم "پسر تهرونی" از سوم تیرماه شروع شده است، محمدرضا شریفینیا، امین حیایی، طناز طباطبایی و شقایق فراهانی در این فیلم بازی میکنند.
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